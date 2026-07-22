Động lực tăng trưởng được củng cố

Kinh tế Việt Nam khép lại nửa đầu năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực khi GDP tăng 8,18%, cao hơn mức 7,63% của cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 4,38%, bám sát mục tiêu Quốc hội đề ra.

Triển vọng kinh tế tích cực cũng được phản ánh trong các dự báo mới của các tổ chức quốc tế. Trong báo cáo mới nhất, Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, đồng thời kỳ vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng 11% trong năm 2027. Đáng chú ý, ngân hàng này còn hạ dự báo lạm phát xuống 4,4% trong năm nay và 3,3% vào năm sau, phản ánh áp lực giá cả đang dần hạ nhiệt.

Theo Standard Chartered, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời vẫn giữ được dư địa kiểm soát lạm phát.

Đà tăng trưởng tích cực được hình thành ngay từ quý I. GDP quý đầu năm tăng 7,83%, cho thấy nền kinh tế bước vào năm mới trong trạng thái chủ động hơn so với các năm trước. Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ, trong khi sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và dịch vụ đồng loạt cải thiện.

Việt Nam ghi nhận nhiều điểm tích cực trong 6 tháng đầu năm như du lịch và FDI. Ảnh: Thạch Thảo

Sang quý II, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng, lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và thương mại quốc tế còn nhiều bất định. Tuy nhiên, GDP quý II vẫn ước tăng 8,39%, đưa tăng trưởng sáu tháng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Động lực tăng trưởng cũng trở nên cân bằng hơn. Trong 6 tháng đầu năm, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,23%, kim ngạch xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%. Khu vực xây dựng tăng 9,51% nhờ đầu tư hạ tầng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%, trong khi Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm.

Một điểm sáng khác là dòng vốn FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61%, còn vốn thực hiện đạt 13,03 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Không chỉ các dự án mới, hoạt động góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng gần 90%, cho thấy niềm tin dài hạn đối với môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Còn nhiều dư địa bứt phá, cần vượt 3 "bài kiểm tra"

Theo ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Khối Thị trường Vốn và Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam, sau sáu tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đang ở vị thế khá thuận lợi khi tăng trưởng duy trì ở mức cao và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài tốt hơn kỳ vọng.

Dù vậy, nền tảng tích cực không đồng nghĩa những rủi ro đã biến mất. Chuyên gia HSBC cho rằng nền kinh tế vẫn cần vượt qua ba bài kiểm tra quan trọng trong nửa cuối năm.

Thứ nhất là cán cân thương mại. Việt Nam ghi nhận nhập siêu khoảng 16,65 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm. Dù phần lớn kim ngạch nhập khẩu đến từ máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất - phản ánh sự chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới - nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu cũng tạo sức ép nhất định lên tỷ giá và cán cân thanh toán.

Thứ hai là lạm phát. CPI bình quân 4,38% vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu, song áp lực giá đã tăng rõ hơn trong các tháng cuối quý II do giá năng lượng, nguyên liệu nhập khẩu và thực phẩm cùng tăng. Dù lạm phát cơ bản chỉ ở mức 4,12%, cho thấy áp lực chưa lan rộng, nhưng đây vẫn là yếu tố cần được theo dõi sát trong bối cảnh tổng cầu tiếp tục phục hồi.

Thứ ba là tỷ giá và lãi suất. Đồng VND chịu áp lực lớn hơn từ cuối quý I khi nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu và thanh toán gia tăng. Trong khi đó, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động khiến mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt thông qua các công cụ thị trường mở và bán ngoại tệ kỳ hạn để ổn định thanh khoản, góp phần giữ ổn định tỷ giá và thị trường tiền tệ.

Theo đánh giá của HSBC, nếu quý II là giai đoạn vượt qua những cú sốc từ bên ngoài thì quý III sẽ là thời điểm tăng tốc, khi áp lực nằm ở việc duy trì nhịp tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn, tỷ giá và lạm phát cùng chịu sức ép.

Đến quý IV, triển vọng có thể sáng hơn nhờ mùa cao điểm xuất khẩu, lượng khách du lịch và kiều hối gia tăng, qua đó hỗ trợ cán cân thanh toán và giảm áp lực lên tỷ giá. Bên cạnh đó, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cũng được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng giúp thu hút dòng vốn quốc tế, cải thiện thanh khoản và nâng chất lượng dòng vốn vào Việt Nam trong trung và dài hạn.

Nhìn tổng thể, nền kinh tế Việt Nam đã có một nửa đầu năm khá thành công với tăng trưởng cao, các động lực trong nước phục hồi đồng đều và dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh. Dù vẫn còn những thách thức, nền tảng hiện nay cho thấy dư địa tăng trưởng của quý III, quý IV và cả năm 2026 vẫn khá tích cực. Nếu tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút FDI chất lượng cao và tận dụng cơ hội nâng hạng thị trường, mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong nửa cuối năm hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng.