Chiều 22/9, tại hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9 (mở rộng), các đại biểu đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng; tăng trưởng lũy kế ước đạt 7,5-7,6%, cao nhất trong 3 năm qua.

Theo ông Vũ, cơ cấu tăng trưởng đang chuyển dịch tích cực, tập trung vào công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tính đến tháng 9, vốn FDI vào thành phố đã vượt chỉ tiêu, đạt hơn 12 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, dịch vụ và thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND Trương Minh Huy Vũ báo cáo tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, theo kịch bản tăng trưởng hai con số của thành phố, quý III cần đạt mức tăng trên 11%. Với mức tăng khoảng 9%, mục tiêu này chưa đạt, khiến áp lực dồn vào quý IV.

Theo tính toán của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Tài chính, thành phố cần đạt mức tăng trưởng trên 13,5% trong quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm.

"Chúng ta dồn lực vào quý IV, nhưng để làm được thì quý IV chúng ta phải đạt tăng trưởng rất cao, khoảng 10-15%", ông Vũ nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn số liệu tăng trưởng quý IV của TPHCM trong các năm gần đây, cho thấy đây thường là quý có mức tăng cao nhất: năm 2022 đạt 9,3%, năm 2023 đạt 9,62%, năm 2024 đạt 9,92% và năm 2025 đạt 9,3%. Năm 2021 là trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về giải pháp, ông Vũ nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm cho quý IV: đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và đầu tư tư nhân, đặc biệt là dòng vốn FDI; kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm và dịp Tết; phát triển du lịch (theo tính toán của đơn vị tư vấn, mỗi 1 tỷ đồng doanh thu du lịch tạo thêm 0,63 tỷ đồng lan tỏa sang các ngành khác); phát triển hạ tầng logistics gắn với liên kết vùng (hệ số lan tỏa 1,2); và ưu tiên các ngành công nghệ cao (hệ số lan tỏa khoảng 0,62%).

"Việc phải bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng trong quý IV là thách thức lớn trong bối cảnh đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu của thành phố vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đây là thời điểm cần những đòn bẩy ở tầm vĩ mô để tạo bước tăng tốc cho tăng trưởng quý IV", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định.

Kinh tế TPHCM trong quý IV cần tăng trên 13,5% mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo tờ trình của UBND TPHCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, trong 9 tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách nhà nước đạt 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Giải ngân đầu tư công dự kiến đến hết tháng 9 đạt khoảng 103.319 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch.

Trong số 921 công trình, dự án thuộc đợt rà soát, 233 trường hợp đã được giải quyết, tháo gỡ vướng mắc; 688 trường hợp còn lại đã có phương án xử lý.

Trong 3 tháng cuối năm, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 10,2%, phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng. Thành phố sẽ khai thác thêm nguồn thu từ đất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thủ tục để sớm đưa vào hoạt động các dự án FDI đã được chấp thuận.

TPHCM cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thông qua siết chặt kỷ luật, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược.