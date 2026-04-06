Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh.

Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet, có 35 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Có 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.

Cụ thể, mức tăng/giảm chỉ tiêu của từng trường THPT ở Hà Nội như sau:

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

Cùng với đó, Sở giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.

Năm nay, Hà Nội có nhiều điều chỉnh trong tuyển sinh vào lớp 10. Cụ thể, thành phố bỏ phân chia khu vực tuyển sinh và điều kiện về hộ khẩu thường trú. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) bất kỳ (xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3) vào trường THPT công lập phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình. Nếu không trúng tuyển NV1, học sinh được xét NV2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển NV2, thí sinh được xét NV3 (cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 1 điểm).

Việc Sở GD-ĐT Hà Nội bỏ phân chia khu vực tuyển sinh lớp 10 có thể giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào trường công lập cũng như khả năng vào các nguyện vọng phù hợp với lực học của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều giáo viên, hiệu trưởng cũng cảnh báo hiện tượng một số trường có thể tăng đột biến tỷ lệ chọi so với năm ngoái do nhiều thí sinh cùng đổ dồn đăng ký khi không còn phân tuyến.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã hết thời gian đăng ký.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên ở ngày 1/6.