Theo thống kê của VietNamNet, trong 2 năm gần đây, Trường THPT Yên Hòa liên tiếp đứng đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10, ở mức 1/2,44. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi năm 2025 của trường đã giảm so với năm 2024 (1/3,11), do chỉ tiêu tuyển sinh được tăng thêm 90 học sinh.

Năm ngoái, bên cạnh các trường THPT có tỷ lệ chọi cao như Trường THPT Yên Hòa (1/2,44), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,35), THPT Kim Liên (1/2,15),… một số trường lại ghi nhận tỷ lệ chọi rất thấp.

Cụ thể, một số trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều nằm ở các huyện khu vực ngoại thành trước đây, như: Trường THPT Thọ Xuân (tỷ lệ chọi vào lớp 10 thấp nhất năm 2025 của Hà Nội với khoảng 1/0,64); Trường THPT Đại Cường (tỷ lệ chọi 1/0,65) và Trường THPT Minh Quang (tỷ lệ chọi 1/0,73)...

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội trong 2 năm 2024 và 2025 như sau:

Các trường THPT công lập có tỷ lệ chọi vào lớp 10 của năm 2025 tăng so với năm 2024 nhiều nhất gồm:

Thí sinh và phụ huynh lưu ý, những thông số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Năm nay, Hà Nội có nhiều điều chỉnh trong tuyển sinh vào lớp 10. Cụ thể, năm nay, Hà Nội bỏ phân chia khu vực tuyển sinh và điều kiện về hộ khẩu thường trú. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Việc Sở GD-ĐT Hà Nội bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 có thể tăng cơ hội trúng tuyển vào công lập cho thí sinh cũng như vào các nguyện vọng phù hợp với lực học. Tuy nhiên, nhiều giáo viên, hiệu trưởng cũng cảnh báo hiện tượng một số trường có thể tăng đột biến tỷ lệ chọi so với năm ngoái do nhiều thí sinh cùng đổ dồn đăng ký khi không còn phân tuyến.

Thí sinh đổ dồn đăng ký vào một số trường?

Chia sẻ với VietNamNet, một giáo viên tại trường THCS top đầu ở Hà Nội cho rằng, việc thí sinh bất ngờ đổ dồn đăng ký vào một số trường năm nay là điều dễ xảy ra. “Phần lớn các trường top đầu sẽ không biến động nhiều vì học sinh có học lực trung bình khó đăng ký. Tuy nhiên, ở nhóm trường tầm trung (điểm chuẩn mỗi môn khoảng 6,5-8 điểm), có thể xuất hiện tình trạng số lượng nguyện vọng tăng đột biến”, giáo viên này nhận định.

Vị giáo viên này cho biết, trước đây ở một số khu vực thiếu trường có điểm chuẩn tầm trung, thí sinh dù biết khả năng trượt cao vẫn phải đăng ký vào các trường vượt sức. Dù Sở GD-ĐT cho phép xin chuyển khu vực tuyển sinh, số trường hợp thực tế không nhiều so với việc được tự quyết như năm nay.

Theo vị này, khi hai trường cùng phân khúc và khoảng cách không chênh lệch đáng kể, phụ huynh thường ưu tiên trường được đánh giá có chất lượng tốt hơn. Vì vậy, năm nay, các trường tầm trung có thể chứng kiến lượng đăng ký tăng mạnh. “Khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng thí sinh đổ dồn vào một số trường tầm trung”, vị này nói.

Học sinh tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cũng cho rằng trong bối cảnh mới, một bộ phận học sinh có thể chạy theo xu hướng đám đông, khiến một số trường ghi nhận lượng đăng ký tăng đột biến và kéo theo tỷ lệ chọi cao.

“Đây là điều tất yếu. Nhóm học sinh có cùng mức năng lực tầm trung sẽ ngại đăng ký vào các trường vốn có điểm chuẩn cao nhưng cũng không muốn đăng ký vào trường có điểm trúng tuyển quá thấp. Chẳng hạn, với những trường lấy mức điểm chuẩn ở ngưỡng trung bình 7 điểm/môn, lượng học sinh khá có thể đăng ký rất đông vì khi đó khoảng cách đi lại trong nội đô không phải là vấn đề so với yếu tố thương hiệu của trường trong mắt phụ huynh, học sinh”, ông Cường phân tích.

Để tránh tình trạng đổ dồn vào một vài trường khiến tỷ lệ chọi tăng đột biến, ông Cường khuyên thí sinh cần căn cứ vào năng lực thực của bản thân - qua kết quả học tập, thi thử và đánh giá của giáo viên, khi đăng ký nguyện vọng.

Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh cũng nên cân nhắc lựa chọn trường THPT công lập phù hợp điều kiện gia đình, đặc biệt là khoảng cách đi lại để tránh vất vả trong việc học tập hằng ngày. Ông cho rằng thay vì cố vào trường quá xa, có thể chọn những trường có mức điểm chuẩn tương đương, thậm chí thấp hơn đôi chút nhưng thuận tiện hơn. “Không nên đăng ký vào trường mà sau khi trúng tuyển, việc đi học hằng ngày trở nên quá vất vả”, ông Cường khuyên.