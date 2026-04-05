Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 1.830 lớp và 81.448 học sinh.

Theo đó, 123 trường THPT công lập được giao 1.820 lớp với 81.048 học sinh (trong đó 4 trường chuyên với 78 lớp, 2.370học sinh); 1 trường THPT công lập chất lượng cao được giao 10 lớp với 400 học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

Cùng đó, Sở giai cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.

Sở GD-ĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội.