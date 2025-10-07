Hàng trăm nghìn người từ khắp các tỉnh, thành đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung của đạo Cao Đài.

Tối 6/10, (tức 15/8 Âm lịch), hàng nghìn tín đồ đạo Cao Đài, người dân các địa phương đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025. Đây là một trong hai đại lễ quan trọng trong năm (cùng lễ vía Đức Chí Tôn vào 9 tháng Giêng) của đạo Cao Đài