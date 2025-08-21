Việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9 trên các con đường, quán cà phê không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ mà còn khéo léo lồng ghép lịch sử vào đời sống hàng ngày. Với người lớn tuổi, hình ảnh này gợi nhắc thời kỳ hào hùng của dân tộc. Trong khi với thế hệ trẻ, đó là cơ hội để khám phá, đối thoại và cảm nhận niềm tự hào dân tộc theo cách hiện đại, mới mẻ hơn.