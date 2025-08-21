TPHCM ngập tràn sắc đỏ, giới trẻ mê mẩn check-in mừng Lễ Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những ngày gần đây, nhiều tuyến đường, quán cà phê tại TPHCM đồng loạt khoác áo mới với sắc cờ đỏ sao vàng và hình ảnh lịch sử thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.