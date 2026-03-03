Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 15h, kiệu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu được rước trong tiếng reo hò của người dân. Hộ tống kiệu Bà có hàng chục đoàn lân sư rồng từ các tỉnh thành cùng đoàn tiên nữ diễu hành. Dù trời nắng nóng, người dân vẫn đứng chật hai bên đường chiêm bái.