Tối 2/3 (14 tháng Giêng), hàng nghìn người dân đổ về miếu Bà Thiên Hậu (phường Thủ Dầu Một) để hành lễ và hốt tro cầu may mắn dịp đầu năm.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 21h, chánh điện của chùa gần như không còn chỗ trống, nhiều người phải chen chân để hốt tro trong lư hương - vật được xem là mang lại may mắn. Ngoài ra, nhiều người còn kiên nhẫn chờ thỉnh lộc như trái cây, muối gạo đã dâng lên trước tượng Bà.