Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 21h, chánh điện của chùa gần như không còn chỗ trống, nhiều người phải chen chân để hốt tro trong lư hương - vật được xem là mang lại may mắn. Ngoài ra, nhiều người còn kiên nhẫn chờ thỉnh lộc như trái cây, muối gạo đã dâng lên trước tượng Bà.