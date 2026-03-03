Phủ Tây Hồ là nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đồng thời là trung tâm thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ nổi tiếng ở miền Bắc. Dịp Rằm tháng Giêng mỗi năm, phủ Tây Hồ đón hàng nghìn người đổ về để thắp hương, cầu mong may mắn, thuận lợi cho năm mới. 