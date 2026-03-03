Hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng

Ngay từ sáng Rằm tháng Giêng, rất nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu bình an. Càng đến trưa lượng người càng đông khi dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ phủ.