Đêm 2/3 (14 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về Chùa Bà Thiên Hậu (TPHCM) thắp hương, bốc tro cầu lộc đầu năm.

Diễn ra vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, lễ hội tại miếu Bà Thiên là sự kiện tâm linh lớn, thu hút du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về chiêm bái.

Khoảng 22h30, dù lễ chính chưa bắt đầu, hàng nghìn người tập trung tại khu vực chánh điện chùa Bà xếp hàng chờ dâng hương. Nhiều người chen lấn, cố bốc tro trong lư hương với quan niệm mang về nhà để cầu may mắn.

Chánh điện ken đặc người, lối đi gần như bị lấp kín, ai nấy phải nhích từng chút một. Trên tay họ là hoa quả, nhu yếu phẩm và cả túi vàng chuẩn bị dâng lễ cầu bình an, tài lộc.

Ông Nguyễn Huy Đại cho biết đã đi hơn 30km đến đây để dâng hương. “Năm nào tôi cũng đi, đây đã trở thành thói quen thường niên. Năm nay do không sắp xếp được thời gian nên tôi phải đi đúng ngày cao điểm. Khung giờ này, người dân đổ về miếu Bà rất đông để thắp nhang, cầu nguyện đầu năm. Nếu không bận, tôi thường chọn đi vào giờ trưa để tránh chen lấn, có không gian cầu nguyện thoải mái hơn”, ông chia sẻ.

Đêm càng muộn, dòng người đổ vào điện bốc tro càng nhiều. Tin rằng tro trong lư hương ở chùa Bà sẽ mang lại may mắn, không ít khách chen chúc, tìm cách lấy một ít "lộc" mang về nhà.

Sau khi hoàn tất nghi thức thắp hương, khách hành hương sẽ được phát lộc đầu năm như một lời chúc bình an, may mắn.

Ông Trần Vĩnh An - Phó thường trực BTC lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu, cho biết từ giao thừa đến hết ngày 14 tháng Giêng, lễ hội đã thu hút hơn 200.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan.

Theo ông An, khi người dân đã vào đến khu vực sân miếu điều đó đã thể hiện lòng thành, không nhất thiết phải vào bên trong chánh điện. BTC liên tục phát loa hướng dẫn, khuyến cáo nhằm bảo đảm an toàn, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Bên ngoài chánh điện cũng được bố trí khu vực thắp nhang riêng. Người dân phải xếp hàng, chờ đến lượt mới vào dâng hương.

Trước lượng khách đổ về chùa Bà ngày càng đông, các lực lượng chức năng thay phiên túc trực 24/24h để bảo đảm an ninh.

Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu hàng năm diễn ra với nhiều nghi thức theo tín ngưỡng người Hoa. Lễ vía Bà được tổ chức từ nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng, sau đó là lễ rước kiệu theo nghi thức cổ truyền.