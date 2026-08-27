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Thứ Năm, 27/08/2026 - 00:41

Biển người TPHCM 'đi bão' xuyên đêm mừng tuyển Việt Nam vô địch

Phước Sáng

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Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên khắp các tuyến đường TPHCM, hòa cùng niềm vui vỡ òa của người hâm mộ sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026.

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