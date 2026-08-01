Sau màn rượt đuổi nghẹt thở, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và đội trưởng Quang Hải nâng cao danh hiệu ASEAN Cup 2026.
Xem video Quang Hải gõ trống cùng đồng đội ăn mừng theo phong cách Viking
Video Trương Tiến Anh liên tục hô vang hai tiếng "Việt Nam! Việt Nam!..."
Đoàn Văn Hậu cũng ăn mừng đầy cảm xúc cùng người hâm mộ
Nguồn video: ASEAN United
HLV Kim Sang Sik rất hạnh phúc và tự hào khi góp công giúp tuyển Việt Nam viết nên lịch sử tại giải đấu ASEAN Cup.
Hoà Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về (thắng chung cuộc 4-2), tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup và lập nên kỷ lục chưa từng có.
Đình Bắc nhận cú đúp giải thưởng, trong khi Xuân Son, Patrik Lê Giang cũng được xướng tên, tuyển Việt Nam thâu tóm danh hiệu cá nhân ASEAN Cup 2026.
Trong một trận chung kết lượt về mà tuyển Việt Nam chơi không quá tốt, Hoàng Đức và Hoàng Hên là những điểm sáng hiếm hoi ở trận hoà 2-2 trước Thái Lan.