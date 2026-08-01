Xem video Quang Hải gõ trống cùng đồng đội ăn mừng theo phong cách Viking

Video Trương Tiến Anh liên tục hô vang hai tiếng "Việt Nam! Việt Nam!..."

Đoàn Văn Hậu cũng ăn mừng đầy cảm xúc cùng người hâm mộ 

Nguồn video: ASEAN United