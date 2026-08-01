"Tuyển Việt Nam vô địch nhờ tài dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Ông ấy từng vô địch giải này và vừa làm nên lịch sử khi là HLV đầu tiên giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch. Tôi hạnh phúc khi đóng góp giúp đội tuyển hoàn thành mục tiêu.

Với bàn thắng tôi sút vào mà bị tính là phản lưới, tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Quan trọng nhất là thành tích của tập thể. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, vượt qua những thời khắc khó khăn để bảo vệ được ngôi vô địch", Hoàng Hên nói.

Hoàng Hên cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch. Ảnh: S.N

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cùng danh hiệu đồng Vua phá lưới với Xuân Son. Anh có kỳ ASEAN Cup thành công ngoài mong đợi.

"Tôi nghĩ là trước trận đấu nhiều cầu thủ Thái Lan muốn mang Cúp về nước, nhưng đây là Mỹ Đình. Mục tiêu của chúng tôi là phải giữ Cúp ở lại, ăn mừng cùng người hâm mộ.

Đình Bắc lần đầu vô địch ASEAN Cup cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Chiếc Cúp này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi lần đầu tiên thi đấu ở ASEAN Cup. Bản thân tôi cố gắng để một tương lai tốt hơn, cống hiến cho bóng đá nước nhà", Đình Bắc xúc động nói.

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