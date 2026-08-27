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Thứ Năm, 27/08/2026 - 00:28

Hàng triệu người xuống đường ăn mừng Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup

Đinh Tuấn

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Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch, hàng triệu cổ động viên trên cả nước đã vỡ òa hạnh phúc, đổ ra đường ăn mừng.

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