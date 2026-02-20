Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 20/2 (mùng 4 Tết), từ đầu giờ chiều, lượng phương tiện đổ về khu vực biển Bãi Sau và Bãi Trước rất đông, nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc, các xe di chuyển chậm.

Đường Thùy Vân chật kín các phương tiện di chuyển qua lại, một số đoạn xảy ra ùn tắc. Ảnh: Hữu Tài

Trên tuyến đường ven biển Thùy Vân (Bãi Sau), người và xe qua lại tấp nập. Một số đoạn đang thi công khiến việc lưu thông gặp khó khăn, xuất hiện ùn ứ cục bộ.

Dưới bãi biển, trong tiết trời nắng nhẹ, du khách đổ xô xuống tắm biển từ khá sớm để giải nhiệt.

Du khách đổ về Bãi Sau tắm biển từ sớm tạo không khí nhộn nhịp, đông đúc. Ảnh: ACVT

Theo các hộ kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú trên đường Thùy Vân, lượng khách thuê phòng trong ngày mùng 4 Tết tăng mạnh, trái ngược với không khí khá trầm lắng của ngày hôm trước.

Theo quan sát, việc hoàn thành chỉnh trang tuyến đường Thùy Vân trong năm nay đã góp phần thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng và tắm biển.

Tháp Tam Thắng, biểu tượng du lịch mới của Vũng Tàu thu hút đông đúc du khách. Ảnh: Hữu Tài

Báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, trong ngày mùng 4 Tết, địa phương ước đón khoảng 66.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với hai ngày trước đó. Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các bãi tắm, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị được đảm bảo; lực lượng chức năng duy trì công tác ứng trực theo đúng quy định.