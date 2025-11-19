Sáu trạm dịch vụ công cộng bố trí dọc Bãi Sau Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) được tích hợp hệ thống trang thiết bị, nhà vệ sinh hiện đại, có thể phục vụ hàng ngàn du khách và người dân cùng lúc.
Dọc Bãi Sau, 6 trạm dịch vụ công cộng được bố trí cách nhau khoảng 500m, với những tên gọi: làng chài, con sò, ốc biển, trạm mây, trạm cây và trạm khí đốt. Mỗi trạm rộng khoảng 1.000m2, được thiết kế riêng theo tên gọi và biểu tượng đặc trưng của vùng biển.
Theo thiết kế, 6 trạm dịch vụ này khi hoạt động đồng bộ có khả năng phục vụ hàng nghìn người cùng lúc.
Anh Lê Minh Hậu (35 tuổi, du khách đến từ Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi đi Bãi Sau nhiều lần nhưng lần này thấy khác hẳn. Các trạm công cộng nhìn rất sạch sẽ, bên dưới khu vệ sinh được trang bị các thiết bị hiện đại, đặc biệt có cả phòng thay đồ nên rất tiện lợi".
Theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân trước đây do UBND TP Vũng Tàu (cũ) triển khai. Sau khi sáp nhập tỉnh, dự án được giao lại cho phường quản lý. Công trình sau khi hoàn thành đã tạo nên diện mạo mới cho Bãi Sau, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, du lịch biển của địa phương.