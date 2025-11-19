Các trạm dịch vụ nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 10/2024. Đến nay, toàn bộ 12 hạng mục dự án đã hoàn thiện và đưa vào khai thác dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, trong đó còn một số trạm vẫn đang hoàn thiện phần không gian trưng bày

Nằm chính giữa dự án, trạm "con sò" mô phỏng vỏ sò xếp lớp mềm mại, hướng ra biển. Bên cạnh là hầm dịch vụ

Dọc Bãi Sau, 6 trạm dịch vụ công cộng được bố trí cách nhau khoảng 500m, với những tên gọi: làng chài, con sò, ốc biển, trạm mây, trạm cây và trạm khí đốt. Mỗi trạm rộng khoảng 1.000m2, được thiết kế riêng theo tên gọi và biểu tượng đặc trưng của vùng biển.

Du khách và người dân được phục vụ tắm nước ngọt, vệ sinh và thay đồ miễn phí trước 21h hằng ngày

Hai lối cầu thang dẫn xuống hầm dịch vụ được thiết kế theo không gian mở, không có mái che

Bên dưới hầm, khu vệ sinh được trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại, bao gồm phòng thay đồ, phòng tắm, nhà vệ sinh... cùng hàng chục tủ đựng đồ phục vụ du khách

Công nghệ quẹt thẻ từ tại lối vào khu nhà vệ sinh giúp kiểm soát ra vào hiệu quả, an toàn

Cách trạm "con sò" khoảng 600m, "trạm cây" với mái hình lục giác, lấy cảm hứng từ tán cây nhiệt đới đang được lắp ráp để hoàn thiện

Cũng như các trạm dịch vụ công cộng khác, không gian nổi của trạm “ốc biển” là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương và phục vụ khách tham quan. Bên trong được thiết kế với không gian thông thoáng

Nằm cuối đường Thùy Vân, vị trí giao với Nguyễn An Ninh, trạm dịch vụ công cộng mang tên "khí đốt" đã hoàn thiện, nằm nổi bật với tông màu sáng. Bên cạnh là đường đi bộ được trang trí tiểu cảnh độc đáo

Theo thiết kế, 6 trạm dịch vụ này khi hoạt động đồng bộ có khả năng phục vụ hàng nghìn người cùng lúc.

Ngoài các trạm dịch vụ công cộng, dọc Bãi Sau còn bố trí nhiều điểm dừng chân phục vụ người dân, du khách đến tắm biển, vui chơi

Anh Lê Minh Hậu (35 tuổi, du khách đến từ Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi đi Bãi Sau nhiều lần nhưng lần này thấy khác hẳn. Các trạm công cộng nhìn rất sạch sẽ, bên dưới khu vệ sinh được trang bị các thiết bị hiện đại, đặc biệt có cả phòng thay đồ nên rất tiện lợi".

Theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân trước đây do UBND TP Vũng Tàu (cũ) triển khai. Sau khi sáp nhập tỉnh, dự án được giao lại cho phường quản lý. Công trình sau khi hoàn thành đã tạo nên diện mạo mới cho Bãi Sau, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, du lịch biển của địa phương.