Sau hơn 2 tháng thi công, công trình tượng cá Ông với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng đã hoàn thiện. Tượng được đặt tại quảng trường Cột cờ, đối diện đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu. Khi mở rào, công trình nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ dày 20mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước, xung quanh bố trí hệ thống vòi phun và chiếu sáng nghệ thuật.

Tượng cá được thiết kế uốn lượn phần đuôi, với từng chi tiết công phu và tỉ mỉ

Ngoài tượng chính, công trình còn gồm các hạng mục phụ trợ như cải tạo cột cờ, ốp lát sân nền, bể nước và bia đá giới thiệu về tín ngưỡng thờ cá Ông và lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam.

Bia đá giới thiệu về tín ngưỡng thờ cá Ông

Quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình. Đơn vị thi công tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thật, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực và chống ăn mòn trong môi trường biển.

Sau khi hoàn thiện, tượng được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng về phường Vũng Tàu và lắp đặt trên khuôn viên rộng 2.573m2.

Hệ thống đài phun nước được bố trí dưới chân tượng và có đèn chiếu sáng xung quanh hồ nước, tạo khung cảnh lung linh về đêm.

Nhiều người dân địa phương và du khách đánh giá, tượng cá Ông có hình dáng sống động, dáng vươn ra biển, đôi mắt có hồn, tạo cảm giác gần gũi, linh thiêng.

Chị Nguyễn Thị Lan (du khách đến từ Lâm Đồng) chia sẻ: “Tượng cá Ông rất lớn và nổi bật giữa không gian biển. Thiết kế sống động, nhìn từ xa đã thấy ấn tượng. Tôi nghĩ đây sẽ là điểm check-in mới thu hút du khách khi đến Vũng Tàu”.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (chủ đầu tư) cho biết, tượng được đúc bằng đồng đỏ nhằm bảo đảm độ bền, khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường biển.

Biểu tượng cá Ông là hạng mục trong tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Cùng với tháp Tam Thắng, công trình góp phần tạo điểm nhấn mới cho Bãi Sau, đồng thời tôn vinh tín ngưỡng dân gian gắn bó lâu đời với ngư dân vùng biển Vũng Tàu.