Bước chân người lính trong vòng tay triệu người ngày Tết Độc Lập

Mỗi lần một khối quân nhân bước tới, đám đông lại nghiêng người ra phía trước, vỗ tay vang dội. Nhiều người nhận ra con em, người thân đang trong hàng ngũ, vội giơ tay gọi, ánh mắt lấp lánh. Có chiến sĩ vẫn giữ ánh nhìn thẳng, không quay đầu, nhưng môi mím chặt như đang nén xúc động. Ảnh: Nguyễn Huế