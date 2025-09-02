Bước chân người lính trong vòng tay triệu người ngày Tết Độc Lập
Sáng 2/9, các tuyến phố trung tâm Hà Nội rợp sắc cờ hoa. Trong không khí hân hoan mừng Quốc khánh, hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường chào đón các chiến sĩ tham gia diễu binh. Ảnh: Nguyễn Huế
Sau khi đi qua lễ đài chính được đặt tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh tỏa ra 8 tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đi qua ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, xung quanh là "biển người" dõi theo từng nhịp chân chiến sĩ. Ảnh: Thạch Thảo
Hàng trăm người dân có mặt từ rất sớm, chen chân dưới cầu vượt và tòa nhà Lotte để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày vui của đất nước. Ảnh: Thạch Thảo
Những bước chân rộn ràng của các chiến sĩ Binh chủng Đặc công sau nhiều tháng rèn luyện nay càng thêm khí thế, nhịp nhàng giữa tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn người theo dõi. Ảnh: Thạch Thảo
Trên phố Cửa Nam, các em nhỏ và phụ huynh hò reo khi lần lượt 16 khối tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua. Ảnh: Đức Anh
Hướng Nguyễn Thái Học - ngã 7 Cửa Nam - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám là một trong số ít điểm có thể quan sát được nhiều khối diễu hành, thu hút đông đảo người dân. Từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt đến nay, nhiều người đều đặn có mặt, không bỏ lỡ buổi nào. Ảnh: Đức Anh
Bên dưới những mái nhà ghi dấu thời gian, khối Cảnh sát PCCC đi trong sự trìu mến của người dân tại Thủ đô. Ảnh: Dương Quốc Bình
Tại Tràng Tiền, những khối diễu binh đi trong sự dõi theo của người dân khắp mọi miền đất nước. Có những cựu chiến binh đứng lặng, mắt rưng rưng khi nhìn thấy màu áo lính năm xưa. Có những em nhỏ ngồi trên vai cha, tay vẫy cờ đỏ sao vàng không biết mỏi. Ảnh: Trọng Tùng - Minh Quân
Khối nữ Quân y đầy khí chất khi bước đi giữ rừng cờ hoa. Ảnh: Trọng Tùng
Những cái bắt tay cảm ơn, chia sẻ, động viên của các cựu chiến binh dành cho người chiến sĩ. Ảnh: Thạch Thảo
Đoàn xe chỉ huy khi đi qua Nhà hát Lớn. Ảnh: Lê Trung
Mỗi lần một khối quân nhân bước tới, đám đông lại nghiêng người ra phía trước, vỗ tay vang dội. Nhiều người nhận ra con em, người thân đang trong hàng ngũ, vội giơ tay gọi, ánh mắt lấp lánh. Có chiến sĩ vẫn giữ ánh nhìn thẳng, không quay đầu, nhưng môi mím chặt như đang nén xúc động. Ảnh: Nguyễn Huế
Những bước chân thẳng tắp xuyên qua “rừng người” đầy cảm xúc. Với người lính, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự lớn lao: được bước đi trong tiếng vỗ tay và ánh nhìn trìu mến của người dân về từ mọi miền của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Huế
Cuộc diễu binh không chỉ thể hiện tính kỷ luật và sức mạnh của quân đội mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Giữa vòng tay nhân dân, người lính gần gũi mà uy nghiêm, là biểu tượng của ý chí thép và lòng trung thành với Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hoà bình sải bước trên quảng trường Cách mạng tháng Tám, giữa mùa thu lịch sử. Ảnh: Huy Anh
4 đơn vị Quân đội đại diện cho 4 quốc gia bước đi trên đường phố Hà Nội: 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho 3 Quân chủng của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga là Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân; khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào; khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Đức Anh
Các quân nhân khối Quân đội Nga vẫy tay chào đáp lại tình cảm của người dân Việt Nam dành cho họ trong suốt những ngày qua.