Kết thúc buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các khối diễu binh, diễu hành từ nhiều tuyến phố di chuyển tới các điểm tập kết để trở lại đơn vị sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không khí tươi vui, rộn ràng, náo nhiệt theo các chiến sĩ từ những bước chân đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình cho đến lúc bước lên xe.

Tại điểm tập kết trên đường Trần Khánh Dư, hàng nghìn người dân đã chờ đợi cả chục tiếng đồng hồ để mong tới giây phút được gặp gỡ, giao lưu, chụp ảnh, được thấy các chiến sĩ ở cự ly gần nhất.

Ấn tượng khó phai của người dân đối với các "bóng hồng" khối nữ Quân nhạc luôn là những khuôn mặt rạng rỡ và những ánh mắt biết cười.

Một nam chiến sĩ thuộc khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc hào hứng lưu lại khoảnh khắc đẹp với hàng trăm ánh mắt đang hướng về.

"Nam thần điện ảnh" Lê Hoàng Hiệp dù thấm mệt sau buổi diễu binh nhưng vẫn không quên đáp lại tình cảm của người hâm mộ cất công theo đến tận xe gửi lời chào tạm biệt.

Cậu con trai của chị Luyện Thị Lương (khối nữ Sĩ quan Quân y) hôm nay đã không còn phải xa mẹ dài ngày. Thay vào đó, khuôn mặt em ánh lên niềm vui của con trẻ.

Khi thấy có bạn nữ háo hức, mong muốn được xuống tận nơi giao lưu, chụp ảnh, nam chiến sĩ ở gần đó không ngại việc giúp đỡ phái yếu. Anh từ từ đỡ cô gái xuống một cách nhẹ nhàng.

Liên tục là những cái bắn tim, đập tay và những lời chúc may mắn được các chiến sĩ và người dân trao gửi cho nhau trong ngày vui chung của đất nước.

Chiến sĩ Bùi Thanh Hiếu (khối Chiến sĩ Phòng hóa) không ngần ngại dành cho người thương những cử chỉ thân mật, ngọt ngào.

Đồng chí Bạch Trung Hiếu nhận lệnh tham gia huấn luyện diễu binh diễu hành từ đầu tháng 4/2025. Trong quá trình tập luyện, anh được về nhà vào dịp lễ 30/4-1/5.

“Suốt từ tháng 5 tới giờ, vợ chồng chưa được gặp nhau nên hôm nay tôi cùng con gái tới điểm tập kết Sân vận động Quần Ngựa để chờ chồng từ 2h sáng”, vợ anh Hiếu cho biết. Chị và con gái nhỏ được công an phường sắp xếp phòng nghỉ để tiện chờ người thân.

“Nhớ vợ, nhớ con gái, ngày nào tôi cũng gọi điện về cho gia đình. Hôm nay tôi tự hào vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ của hai mẹ con tại điểm cuối”, anh Hiếu nói.

Chiến sĩ trẻ cảm ơn các cựu chiến binh đã không tiếc thời gian, công sức đến cổ vũ, động viên.

Nhiều người đã dành thời gian chuẩn bị những món quà nhỏ, chủ yếu về giá trị tinh thần nhằm gửi tặng các chiến sĩ trong buổi tập kết. Đáp lại tình cảm đó, các chiến sĩ cũng dành tặng lại những món quà handmade (tự làm) mang đậm dấu ấn đơn vị mình. Mọi người gọi vui với nhau đó là "những thương vụ lời lãi tình cảm".

Một nam chiến sĩ hồ hởi khoe món quà nhỏ có gắn lời chúc vừa được bạn nữ tặng khi chuẩn bị lên xe.

Đoàn xe lăn bánh, nhiều chiến sĩ vẫn lưu luyến, vẫy tay hẹn ngày gặp lại.

Kết thúc hai giờ diễu binh, có những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động sau phút giây gặp gỡ ngắn ngủi.