W-may bay 2.jpg
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Nguyễn Huế
W-may bay A80 14.jpg
Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc đi qua các địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Minh Quân
W-may bay A80 7.jpg
Màn trình diễn của phi đội bay diễn ra ngay sau các nghi lễ chính tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 6.jpg
Máy bay vận tải Casa C-295 trên bầu trời Hà Nội, sáng 2/9. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 8.jpg
Máy bay L-39NG được trang bị động cơ FJ44-4M, với khả năng đa nhiệm và công nghệ tiên tiến, tham gia buổi biểu diễn. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 11.jpg
Yak-130 là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sự hiện diện của Yak-130 khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ảnh: Thế Bằng
Tiếp đến, tiêm kích Su-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình, thả mồi bẫy nhiệt. Ảnh: Thế Bằng
W-may bay A80 2.jpg
Việc thả bẫy nhiệt ở vị trí này đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tính toán kỹ. Ảnh: Bảo Quý
may bay.jpg
Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Ảnh: Hoàng Hà
W-may bay A80 9.jpg
Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 5.jpg
Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 1.jpg
Sự xuất hiện của loại tiêm kích đa năng, hạng nặng này là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh và bản lĩnh của Không quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quyết Thắng
W-may bay A80 3.jpg
Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình, Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quyết Thắng