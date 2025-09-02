Trong lễ diễu binh trên biển mừng Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của biên đội tàu ngầm Kilo 636 thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước.
Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, không lực cản nào, không lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc trường tồn và phát triển.