Trong số 89 trường tư được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay, có trên 50 trường tuyển sinh bằng điểm thi của Sở GD-ĐT.

Chẳng hạn, tại Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, với những học sinh không đăng ký đợt 1 bằng phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ, cổng tuyển sinh trực tuyến vẫn tiếp nhận hồ sơ đợt 2 theo phương thức xét tuyển thẳng và xét theo điểm thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trường Marie Curie cũng tuyển sinh vào lớp 10 bằng điểm thi của Hà Nội. Trong ngày 19-22/6, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển trên website. Sau đó vài ngày, trường sẽ làm thủ tục nhập học cho học sinh. 

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cũng tuyển sinh bằng phương thức xét điểm thi vào lớp 10 THPT bên cạnh học bạ. Tuy nhiên, trước đó phụ huynh phải đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

Các trường tư ở Hà Nội tuyển lớp 10 bằng điểm thi của Sở GD-ĐT như sau:

Tên trường

Xã/Phường

THCS&THPT Tạ Quang Bửu

Phường Bạch Mai

THPT Tây Sơn

Phường Bồ Đề

THPT Vạn Xuân - Long Biên

Phường Bồ Đề

THCS&THPT Dewey - Cầu Giấy

Phường Cầu Giấy

TH,THCS&THPT Đa Trí Tuệ

Phường Cầu Giấy

Phổ thông Quốc tế Việt Nam

Phường Dương Nội

THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội

Phường Dương Nội

TH, THCS&THPT Quốc tế Nhật Bản

Phường Hà Đông

THPT Hà Đông

Phường Hà Đông

THPT Xa La

Phường Hà Đông

THPT Ngô Gia Tự

Phường Hà Đông

THPT Lê Hồng Phong

Phường Hà Đông

THPT Trần Quang Khải

Phường Hoàng Mai

THPT Hồ Tùng Mậu

Phường Khương Đình

THPT Huỳnh Thúc Kháng

Phường Khương Đình

THPT Ban Mai

Phường Kiến Hưng

THCS&THPT Marie Curie - Hà Đông

Phường Kiến Hưng

THPT Phùng Khắc Khoan

Phường Kim Liên

THCS&THPT Alfred Nobel

Phường Láng

THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

Phường Láng

THPT Bắc Hà - Đống Đa

Phường Láng

THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Phường Nghĩa Đô

THPT Nguyễn Huệ

Phường Nghĩa Đô

TH-THCS và THPT Everest

Phường Nghĩa Đô

THCS&THPT Newton

Phường Phú Diễn

THPT Hà Nội Academy

Phường Phú Thượng

THCS&THPT Phạm Văn Đồng

Phường Tây Mỗ

THPT Hoàng Mai

Phường Thanh Xuân

THPT Nguyễn Tất Thành

Phường Thanh Xuân

THPT Trí Đức

Phường Từ Liêm

THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

Phường Từ Liêm

THCS&THPT Marie Curie

Phường Từ Liêm

THPT Văn Hiến

Phường Tương Mai

THCS và THPT Marie Curie - Long Biên

Phường Việt Hưng

THPT FPT Tây Hà Nội

Phường Xuân Phương

THPT Einstein

Phường Yên Hòa

THCS&THPT Nguyễn Siêu

Phường Yên Hòa

THCS&THPT Lương Thế Vinh

Phường Yên Hòa

THPT Galileo

Phường Yên Sở

THPT Kinh Đô

Xã Đông Anh

TH-THCS-THPT Dewey Ocean Park

Xã Gia Lâm

THPT FPT

Xã Hòa Lạc

THPT Việt Hoàng

Xã Hoài Đức

Phổ thông Nguyễn Trực

Xã Hưng Đạo

THPT Green City Academy

Xã Ô Diên

THPT Minh Trí

Xã Phúc Thịnh

TH,THCS&THPT Archimedes Đông Anh

Xã Phúc Thịnh

THPT Trần Phú - Ba Vì

Xã Quảng Oai

THPT Lam Hồng

Xã Sóc Sơn

THPT Lạc Long Quân

Xã Sóc Sơn

THPT Thanh Xuân

Xã Tam Hưng

THPT IVS

Xã Thanh Oai

THPT An Dương Vương

Xã Thư Lâm

THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa

Xã Vân Đình

THPT Ngô Quyền-Đông Anh

Xã Vĩnh Thanh

Các trường THPT tư thục sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đến hết ngày 27/6. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu các trường phải công khai đầy đủ học phí và các khoản thu trong năm học, đồng thời không được thu sai quy định.

Năm 2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 78.300 học sinh, tương đương khoảng 55%. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.