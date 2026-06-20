Trong số 89 trường tư được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay, có trên 50 trường tuyển sinh bằng điểm thi của Sở GD-ĐT.

Chẳng hạn, tại Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, với những học sinh không đăng ký đợt 1 bằng phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ, cổng tuyển sinh trực tuyến vẫn tiếp nhận hồ sơ đợt 2 theo phương thức xét tuyển thẳng và xét theo điểm thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trường Marie Curie cũng tuyển sinh vào lớp 10 bằng điểm thi của Hà Nội. Trong ngày 19-22/6, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển trên website. Sau đó vài ngày, trường sẽ làm thủ tục nhập học cho học sinh.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cũng tuyển sinh bằng phương thức xét điểm thi vào lớp 10 THPT bên cạnh học bạ. Tuy nhiên, trước đó phụ huynh phải đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

Các trường tư ở Hà Nội tuyển lớp 10 bằng điểm thi của Sở GD-ĐT như sau:

Tên trường Xã/Phường THCS&THPT Tạ Quang Bửu Phường Bạch Mai THPT Tây Sơn Phường Bồ Đề THPT Vạn Xuân - Long Biên Phường Bồ Đề THCS&THPT Dewey - Cầu Giấy Phường Cầu Giấy TH,THCS&THPT Đa Trí Tuệ Phường Cầu Giấy Phổ thông Quốc tế Việt Nam Phường Dương Nội THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội Phường Dương Nội TH, THCS&THPT Quốc tế Nhật Bản Phường Hà Đông THPT Hà Đông Phường Hà Đông THPT Xa La Phường Hà Đông THPT Ngô Gia Tự Phường Hà Đông THPT Lê Hồng Phong Phường Hà Đông THPT Trần Quang Khải Phường Hoàng Mai THPT Hồ Tùng Mậu Phường Khương Đình THPT Huỳnh Thúc Kháng Phường Khương Đình THPT Ban Mai Phường Kiến Hưng THCS&THPT Marie Curie - Hà Đông Phường Kiến Hưng THPT Phùng Khắc Khoan Phường Kim Liên THCS&THPT Alfred Nobel Phường Láng THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Phường Láng THPT Bắc Hà - Đống Đa Phường Láng THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy Phường Nghĩa Đô THPT Nguyễn Huệ Phường Nghĩa Đô TH-THCS và THPT Everest Phường Nghĩa Đô THCS&THPT Newton Phường Phú Diễn THPT Hà Nội Academy Phường Phú Thượng THCS&THPT Phạm Văn Đồng Phường Tây Mỗ THPT Hoàng Mai Phường Thanh Xuân THPT Nguyễn Tất Thành Phường Thanh Xuân THPT Trí Đức Phường Từ Liêm THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp Phường Từ Liêm THCS&THPT Marie Curie Phường Từ Liêm THPT Văn Hiến Phường Tương Mai THCS và THPT Marie Curie - Long Biên Phường Việt Hưng THPT FPT Tây Hà Nội Phường Xuân Phương THPT Einstein Phường Yên Hòa THCS&THPT Nguyễn Siêu Phường Yên Hòa THCS&THPT Lương Thế Vinh Phường Yên Hòa THPT Galileo Phường Yên Sở THPT Kinh Đô Xã Đông Anh TH-THCS-THPT Dewey Ocean Park Xã Gia Lâm THPT FPT Xã Hòa Lạc THPT Việt Hoàng Xã Hoài Đức Phổ thông Nguyễn Trực Xã Hưng Đạo THPT Green City Academy Xã Ô Diên THPT Minh Trí Xã Phúc Thịnh TH,THCS&THPT Archimedes Đông Anh Xã Phúc Thịnh THPT Trần Phú - Ba Vì Xã Quảng Oai THPT Lam Hồng Xã Sóc Sơn THPT Lạc Long Quân Xã Sóc Sơn THPT Thanh Xuân Xã Tam Hưng THPT IVS Xã Thanh Oai THPT An Dương Vương Xã Thư Lâm THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa Xã Vân Đình THPT Ngô Quyền-Đông Anh Xã Vĩnh Thanh Các trường THPT tư thục sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đến hết ngày 27/6. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu các trường phải công khai đầy đủ học phí và các khoản thu trong năm học, đồng thời không được thu sai quy định.

Năm 2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 78.300 học sinh, tương đương khoảng 55%. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.