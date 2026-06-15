Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vì vậy danh sách gồm nhiều trường thuộc địa bàn mới của thành phố. Trong số đó, nhiều trường được giao chỉ tiêu rất lớn như Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm - Bình Dương (1.000 chỉ tiêu), THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương (960 chỉ tiêu), THCS-THPT Lê Thánh Tông (810 chỉ tiêu), THCS-THPT Hồng Hà (700 chỉ tiêu), hệ thống Vinschool (1.140 chỉ tiêu tại 3 cơ sở)

Các trường tư thục chủ yếu tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ THCS hoặc căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo quy định riêng của từng trường. Học sinh không trúng tuyển vào trường công lập hoặc có nhu cầu học trường ngoài công lập có thể đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các trường sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10

Chỉ tiêu cụ thể như sau: