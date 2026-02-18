Những ngày hối hả giáp Tết Bính Ngọ 2026, phố phường ngập sắc đào, lay ơn, thược dược… Trong căn nhà nhuốm màu thời gian trên phố Trần Hưng Đạo của Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mặc chiếc áo dài tuyệt đẹp màu xanh, điểm xuyết bông hoa màu trắng nhỏ xinh, bên ngoài là chiếc áo vest ghi sữa nhã nhặn, sang trọng và vô cùng tinh tế.

"Madam Bình" mẫn tiệp ở tuổi 99

Người phụ nữ đặc biệt của Việt Nam - “madam Nguyễn Thị Bình” đã dành cho VietNamNet buổi trò chuyện thân tình, chia sẻ về một năm với nhiều niềm vui của cá nhân bà, nhiều niềm vui của cả dân tộc. Ánh mắt bà rạng rỡ khi nhắc tới cái Tết sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973.

VUI VÌ ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH VÀ ĐỘC LẬP

Thưa bà, năm qua, dòng tên “Nguyễn Thị Bình” đã gợi lên sự mến mộ và tự hào của rất nhiều người trong và ngoài nước. Nhìn lại năm 2025, điều gì khiến bà cảm thấy vui nhất và điều gì vẫn còn trăn trở đối với bà?

Năm 2025 là năm trọng đại, kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Với riêng tôi, 2025 cũng là một năm “được mùa”, có nhiều sự kiện vui. Đầu năm, vào ngày 3/2, tôi được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Sau đó, tôi được nhận Huân chương Tự do hạng nhất của Nhà nước Lào, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động, được Ấn Độ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.

Năm 2025, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý

Tới thời điểm này, tôi không có điều gì trăn trở. Những gì làm được cho đất nước, gia đình và bạn bè có lẽ tôi cũng đã hoàn thành. Nhiều đêm không ngủ được, tôi nhớ lại hành trình cuộc đời mình và tiếc một điều.

Tôi tiếc bạn bè tôi, những người cùng công tác, góp phần làm nên những thành tích đều đã đi xa cả. Không còn ai ở lại để cùng vui với tôi!

Chúng tôi không được cùng nhau chia sẻ niềm vui mùa xuân của đất nước tự do, mùa xuân của độc lập và phát triển rực rỡ của đất nước mình.

Bà có thể chia sẻ kỷ niệm cá nhân trong năm qua mà bà nhớ nhất?

Năm qua, cả nước hồ hởi đón mừng 80 năm ngày lập nước. Chúng ta hạnh phúc biết bao vì đã có hòa bình, được xem diễu binh, diễu hành. Người dân trong nước hăm hở, vui mừng, người ở ngoài nước cũng rất quan tâm. Tình yêu đất nước có trong máu những người dân Việt Nam. Đó có lẽ là kỷ niệm và ấn tượng đẹp nhất trong năm qua.

Dàn trực thăng với lá cờ Tổ quốc bay trên bầu trời tự do trong ngày Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Bảo Quý

Nhìn lại chặng đường lịch sử mà bà đã trực tiếp tham gia, từ chiến tranh đến hòa bình, bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của hòa bình và công tác đối ngoại trong việc định hình tương lai đất nước?

Với tôi, bất kỳ quốc gia nào cũng đều cần hai mục tiêu: hòa bình và độc lập dân tộc. Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu rất lâu dài, rất gian khổ để giành cho được hai điều đó và đến nay chúng ta đã đạt được.

Trong tiến trình ấy, bà nhìn nhận vai trò của đối ngoại như thế nào?

Chính sách đối ngoại rất quan trọng. Muốn có hòa bình bền vững, muốn giữ vững độc lập dân tộc thì đường lối đối ngoại phải đúng đắn. Theo tôi, đó phải là đối ngoại hữu nghị, hợp tác quốc tế một cách sâu rộng.

Chúng ta làm bạn với tất cả các nước, cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân mỗi bên. Đối ngoại không phải để đối đầu, mà để tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới hiện nay còn nhiều bất ổn.

Điều gì để lại cho bà ấn tượng sâu sắc nhất trong công tác đối ngoại?

Đó là bài học về bản lĩnh, về sự kiên định mục tiêu, đồng thời rất linh hoạt và khôn khéo trong chính sách đối ngoại. Những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

TẾT ĐẶC BIỆT NĂM QUÝ SỬU

Sang năm mới, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như nguyện vọng của Bác Hồ, bà muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ?

Chúng ta vừa trải qua một chặng đường lịch sử rất dài và đã giành được những thắng lợi to lớn. Đất nước đã được hòa bình, độc lập, thống nhất. Đó là thành quả của biết bao hy sinh của các thế hệ cha ông.

Hiện nay, tình hình quốc tế rất phức tạp nhưng cũng có thể nói rằng, Việt Nam chưa bao giờ có vị thế như lúc này. Chính vì vậy, chúng ta càng phải nỗ lực phấn đấu để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện cho được mục tiêu phát triển đất nước.

Thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với các thế hệ trước: có hòa bình, có cơ hội học tập, lao động và hội nhập. Tôi mong các cháu đi những bước thật nhanh, thật vững vàng và mạnh mẽ, để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

Năm 1973, sau thành công của Hiệp định Paris, bà đã đón Tết ở nước Pháp như thế nào?

Trong quá trình đàm phán ở Paris, chúng tôi đã đón 5 cái Tết. Trước đó, có những năm tôi cùng các anh chị em đón Tết ở Paris. Khi ấy, mọi người đều tập trung cao độ cho công việc, nên thật ra không có nhiều cảm nhận trọn vẹn về không khí Tết.

Sau này, tôi còn trải qua nhiều cái Tết vui khác, nhưng Tết năm 1973 vẫn là cái Tết vui nhất. Vui với cá nhân tôi và với cả đất nước.

Riêng Tết năm 1973 thì rất đặc biệt. Một tuần sau lễ ký Hiệp định, chúng tôi đón Tết Quý Sửu. Đây là cái Tết thứ 5 và cũng là cái Tết cuối cùng của đoàn đàm phán trên đất Pháp.

Tết năm ấy, chúng tôi cùng bà con Việt kiều ở Paris tổ chức gặp gỡ, chúc Tết, chiêu đãi. Một cái Tết rất vui, rất ấm áp. Không thể kể hết niềm hạnh phúc và hân hoan của mọi người.

Bà Nguyễn Thị Bình hạnh phúc bên con, cháu, chắt

Trên cơ sở của Hiệp định Paris, chúng ta đi đến Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Tết năm đó cũng thực sự là một cái Tết trọn vẹn niềm vui.

Năm nay cũng là một cái Tết rất đặc biệt, sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14. Những mục tiêu mà Đảng đã đề ra đòi hỏi sự cố gắng rất lớn, nhất là từ lớp trẻ.

NHỮNG BÀI HỌC CÒN NGUYÊN GIÁ TRỊ

Sau ngày đất nước thống nhất, vấn đề giáo dục và trọng dụng nhân tài được đặc biệt quan tâm. Trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục, bà đã triển khai công việc này ra sao?

Tôi có 10 năm làm công tác giáo dục, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn vô cùng khó khăn. Điều quan tâm hàng đầu lúc đó là phải lo được đời sống cho đội ngũ giáo viên. Chúng tôi có nhiều chủ trương vừa làm vừa học, đồng thời vận động các thầy cô có điều kiện thì tham gia làm kinh tế để cải thiện cuộc sống.

Song song với đó, ngành giáo dục rất chú trọng tới việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả là trong các kỳ thi quốc tế, học sinh Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Điều đó chứng tỏ các cháu có năng lực, có tiềm năng rất lớn. Tôi hy vọng trong thời gian tới, với điều kiện tốt hơn, chúng ta sẽ đào tạo được nhiều nhân tài thực sự cho đất nước.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ câu chuyện năm mới với phóng viên VietNamNet

Những điều bà kể ở trên có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình?

Cải cách giáo dục là một công việc rất lớn, có nhiều việc phải làm, nhưng theo tôi, trước hết phải quan tâm tới đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải có trình độ, có đạo đức, thực sự là người thầy đúng nghĩa.

Chúng ta vẫn còn thiếu những chính sách thật rõ ràng, thật tốt để phát hiện và sử dụng nhân tài. Người có tài thì phải được giao nhiệm vụ xứng đáng với năng lực, đồng thời phải có chế độ đãi ngộ phù hợp, nhất là về tiền lương và điều kiện làm việc. Có như vậy mới khuyến khích được người tài cống hiến lâu dài cho đất nước.

Nhân dịp năm mới, bà muốn gửi lời chúc gì tới nhân dân cả nước?

Tôi mong toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, để đất nước ta sớm phát triển hùng mạnh, nhân dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc.

Với lớp trẻ, tôi mong các cháu được bồi dưỡng tốt hơn nữa về khoa học và tri thức, có nhiều sáng kiến mới. Cả thế giới đã khâm phục Việt Nam vì chúng ta đã kiên trì đấu tranh suốt hơn hai thập kỷ, vượt qua muôn vàn gian khổ để giành độc lập, thống nhất đất nước. Truyền thống ấy cần tiếp tục được phát huy trong thời kỳ phát triển mới.

Xin cám ơn nguyên Phó Chủ tịch nước. Kính chúc Bà cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc viên mãn!