Sáng nay, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ tổ chức lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam).

Tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình tỏa sáng rực rỡ

Tham dự buổi lễ có ông Đồng Huy Cương - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình diễn ra sáng nay

Phía quốc tế có ông Pallab Sengupta - Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ; ông Rabin Deb - ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), ủy viên Hội đồng cố vấn Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ; Đại sứ Phouangkeo Langsy - Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.

Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra được trao cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhà ngoại giao đã để lại dấu ấn sâu sắc trên diễn đàn quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp của bà gắn liền với những giai đoạn quan trọng của lịch sử hiện đại Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập đến công cuộc kiến thiết đất nước sau thống nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta nhấn mạnh rằng tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

"Bà là nhà đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris. Bà đã đứng trước thế giới lên tiếng không chỉ cho khát vọng của nhân dân Việt Nam mà còn cho tất cả những người đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và vì hòa bình" - ông Pallab Sengupta phát biểu.

Ông Pallab Sengupta phát biểu sáng nay

Theo ông Pallab Sengupta, sau chiến thắng và thống nhất đất nước, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục phục vụ đất nước với vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục và sau đó là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc đẩy hòa giải, tiến bộ xã hội và hữu nghị quốc tế. Cam kết trọn đời của bà vì hòa bình, độc lập dân tộc, giáo dục và giải phóng phụ nữ thể hiện những lý tưởng mà ông Romesh Chandra đã theo đuổi.

Quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình nhắc lại những kỷ niệm đặc biệt với ông Romesh Chandra.

“Đồng chí Romesh Chandra là một nhà hoạt động chính trị lớn của Ấn Độ và của thế giới. Tôi đã quen đồng chí và có nhiều thời gian làm việc cùng nhau trong các hoạt động quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Hội đồng Hòa bình thế giới đã trở thành nòng cốt của phong trào chống đế quốc, đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc. Với lập trường kiên định ấy, đồng chí đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của chúng ta. Nhân dân Việt Nam rất biết ơn đồng chí Chandra”.

Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ - những người bạn luôn đồng hành cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn của lịch sử.

Bà cũng kể lại một kỷ niệm không thể quên vào năm 1971, khi cuộc đàm phán Paris ở giai đoạn căng thẳng, chiến trường ở miền Nam vô cùng ác liệt.

“Tôi được Thủ tướng Ấn Độ Indira Ghandi mời tới thăm trong thời điểm rất đặc biệt ấy và được đón tiếp hết sức nồng nhiệt. Khi lãnh sự của chính quyền Sài Gòn phản đối, Chính phủ Ấn Độ đã trả lời dứt khoát rằng việc mời ai là quyền của họ. Lúc đó, phong trào đoàn kết Việt Nam ở Ấn Độ rất mạnh mẽ. Tôi nhớ mãi câu nói của những người bạn Ấn Độ: Anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam. Đó là những lời khiến tôi vô cùng xúc động", bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Bà khẳng định tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ là nguồn động viên lớn với Việt Nam, là minh chứng cho sức mạnh của đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc.

Các đại biểu trong buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Bình và gia đình