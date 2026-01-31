Từ nay đến ngày 30/4, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TPHCM) trưng bày chuyên đề “Bà Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Không gian trưng bày được chia thành 4 phần, trong đó, phần "Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng" dù không có nhiều hình ảnh, tư liệu nhưng đem lại nhiều cảm xúc. Bởi những hình ảnh, dòng tâm sự được chia sẻ tại đây cho người xem thấy một "madam Bình" khác - chân dung một nữ sinh trường Saint Cœur de Marie, cháu ngoại của chí sĩ Phan Châu Trinh, người đã sớm giác ngộ và dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bên cạnh các bức ảnh ở phần trưng bày này là những dòng chia sẻ của chính bà Nguyễn Thị Bình

Bức ảnh trên ghi lại hình ảnh gia đình của hai người con gái của chí sĩ Phan Châu Trinh. Mẹ của bà Nguyễn Thị Bình tên là Phan Thị Châu Lan, là con gái thứ hai của cụ Phan Châu Trinh. Nguồn ảnh: Hồi ký Nguyễn Thị Bình - "Gia đình, Bạn bè và Đất nước".

"Lúc còn sống, mẹ tôi thường kể chuyện về ông ngoại - cụ Phan Châu Trinh. Cụ mất năm 1926 sau khi từ Pháp về được một năm, nên khi ra đời tôi không được biết mặt... Trong ký ức của tôi, từ lời kể của mẹ, ông ngoại tôi là người đã bôn ba khắp nước từ khi còn trẻ..." - lời bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Trong ảnh là gia đình của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Từ trái sang là thân phụ Nguyễn Đông Hới, bà Nguyễn Châu Sa (Nguyễn Thị Bình); ông Nguyễn Hà Đông, ông Nguyễn Đông Hải và thân mẫu Phan Thị Châu Lan. Nguồn ảnh: Hồi ký Nguyễn Thị Bình - "Gia đình, Bạn bè và Đất nước".

Bà Nguyễn Thị Bình cho biết mẹ bà sinh nhiều con nên sức khỏe yếu và qua đời khi bà mới 16 tuổi, lúc đứa em út chưa đầy một tuổi. "Tuy vậy, tôi đã có một tuổi thơ ấm áp, hạnh phúc bên cha mẹ và người thân. Mãi đến khi mẹ mất, tôi mới cảm thấy lo lắng và thiếu vắng tình cảm. Nhìn các em còn bé bỏng, tôi bắt đầu nhận ra trách nhiệm của mình: phải thay mẹ chăm lo cho đàn em".

Nói về cha, bà Bình viết: "Ông cụ rất yêu lao động, nên cách đánh giá con người của ông cũng thông qua thái độ làm việc của họ. Với chúng tôi, cụ cũng có yêu cầu như thế, không phân biệt con trai hay con gái: biết đi xe đạp thì phải biết sửa xe, vá săm lốp... Về sau này, suốt cuộc đời hoạt động và công tác, tôi luôn gắn bó và dễ dàng hòa nhập với người lao động. Tôi thường nhìn nhận con người qua thái độ làm việc và cách họ đối xử với người lao động. Nghĩ lại, tôi rất biết ơn ông cụ về ảnh hưởng quý báu đó".

Trong ảnh là đôi bạn thân Yến Sa - bí danh của bà Nguyễn Thị Bình (bên phải) và Đỗ Thị Duy Liên vừa may đồ để kiếm sống, vừa hoạt động cách mạng (khoảng năm 1950). Nguồn ảnh: Bà Ngô Thị Hồng Loan - Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM.

Hai người được giao nhiệm vụ vận động phụ nữ trí thức tư sản, bãi công, bãi thị, cùng bị mật thám bắt giam. Bà Duy Liên sau này cũng tham gia đoàn đàm phán Hội nghị Paris.

Bà Nguyễn Thị Bình kết hôn cùng ông Đinh Khang tại Hà Nội. Trong ảnh là khoảnh khắc gia đình đoàn tụ sau 5 năm bà tham gia đàm phán tại Hội nghị Paris. Nguồn ảnh: Bà Ngô Thị Hồng Loan - Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM

Từ năm 1968-1973, bà Nguyễn Thị Bình giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam tại Paris. Quãng thời gian này được tái hiện lại trong phần trưng bày "Cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử".

Để Hiệp định Paris được ký kết, quãng thời gian gần 5 năm là sự kết hợp “vừa đánh vừa đàm”, là cuộc giằng co căng thẳng, phức tạp giữa ta và Mỹ trên cả 3 mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris ngày 27/1/1973 lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Bình chụp ảnh cùng Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam và đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước khi sang Pháp, tháng 10/1968.

Bà Nguyễn Thị Bình đến Paris để tham dự hội nghị Hòa bình về chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh là khi đến sân bay tại Pháp, bà Bình nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của hàng trăm người, phần lớn là kiều bào Việt Nam sinh sống tại Paris đã chờ đón sẵn tại sân bay.

Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị Paris, bà Nguyễn Thị Bình để lại nhiều ấn tượng đối với các đoàn ngoại giao bởi khả năng lý luận đanh thép, sắc bén trên bàn đàm phán.

Hiệp định Paris được ký kết nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại, vận động nhân dân và chính phủ các nước ủng hộ, cũng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định.

Sau khi về Hà Nội nhận nhiệm vụ, bà đã cùng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đến Cam Lộ (Quảng Trị), xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao và triển khai các hoạt động đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Bà cũng đến thăm Trung ương Cục miền Nam và thăm Lộc Ninh (Bình Phước) - nơi đóng căn cứ Quân ủy Miền và trụ sở chính của bộ phận đối ngoại Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình cùng bà Ngô Bá Thành, bà Nguyễn Thị Định và ni sư Huỳnh Liên tham gia họp Quốc hội khóa 6 tại Hà Nội năm 1976. Nguồn ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Sau ngày 30/4/1975, bà Bình tham gia tiếp quản cơ quan ngoại giao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Tháng 6/1975, tại Hội nghị Hiệp thương lịch sử, bà đã cùng các đại biểu tán thành chủ trương "thực hiện thống nhất đất nước hoàn toàn về các mặt càng sớm càng tốt", một quyết định mà sau này bà gọi là "hoàn toàn chính xác", vì đó là con đường duy nhất để giữ vững hòa bình và chủ quyền dân tộc...

Trong video gửi tới lễ khai mạc cuộc trưng bày được tổ chức hôm 27/1, bà Nguyễn Thị Bình nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có, mà phải được cả dân tộc thường xuyên bảo vệ và phát huy để đất nước phát triển, người dân hạnh phúc.

Bước vào kỷ nguyên mới, tôi hy vọng thanh niên, đặc biệt là phụ nữ, hãy tin vào chính mình, trân trọng những giá trị tốt đẹp của lịch sử và chủ động góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, năng lực. Những câu chuyện quá khứ cần được kể lại để suy ngẫm và truyền lại cho thế hệ sau".

BÀ NGUYỄN THỊ BÌNH NHẮN NHỦ THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM: