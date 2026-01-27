Sáng nay, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Bà Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” do Quỹ hòa bình và phát triển TPHCM (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức.

Không tới tham dự được, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi những lời chia sẻ qua đoạn video được chiếu tại lễ khai mạc. Bà cho biết rất xúc động vì cuộc trưng bày chuyên đề này được khai mạc vào đúng ngày kỷ niệm 53 năm lễ ký Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2026).

“Sáng 27/1/1973, phòng hội nghị Kléber rực sáng ánh đèn. Trước nhà hội nghị, hàng ngàn người, kiều bào ta, bạn bè Pháp và các nước vẫy chào chúng tôi giữa một rừng cờ. Tôi bước vào phòng họp, rất hồi hộp... Đúng 10 giờ, bốn Bộ trưởng Ngoại giao... ngồi vào bàn. Mỗi người ký vào 32 văn bản của Hiệp định... Trong lòng tôi cảm xúc mãnh liệt bên cạnh một cảm giác bình thản vì đinh ninh cái gì phải đến tất sẽ đến. Đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris lịch sử, tôi vô cùng xúc động... Tôi như thay mặt nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ đấu tranh trên tiền tuyến và trong lao tù cắm ngọn cờ chiến thắng chói lọi...". Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

"Theo tôi, sáng kiến của cuộc trưng bày chuyên đề này không chỉ là để nêu bật câu chuyện của cá nhân mình, mà qua đó chiếu sang câu chuyện của cả một thế hệ con người đã đi qua chiến tranh vì sự khát vọng to lớn cho hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho dân tộc, cho nhân dân.

Khi nói về hành trình của mình, tôi không nghĩ là nói về hành trình của một người phụ nữ mà là của nhiều người phụ nữ trong thời kỳ đất nước đương biến động. Tại Hội nghị Paris, những gương mặt nữ của đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thường xuyên xuất hiện ở bàn đàm phán là một minh họa cho điều đó, điều mà theo chúng tôi là sự kiên định trước những thời khắc lịch sử. Khó khăn chính, theo tôi, là sự vững tin ở nơi những giá trị cốt lõi của dân tộc và vào ý thức trách nhiệm đối với đất nước" - bà bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ những mong muốn tới thế hệ trẻ: "Tôi mong rằng qua cuộc trưng bày này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận hòa bình không phải là một điều mà mặc nhiên mà có. Mà trong quá trình nó phải thường xuyên được cả dân tộc bảo vệ, kiện toàn và phát huy để cho đất nước được phát triển và mọi người dân được hạnh phúc.

Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tôi hy vọng rằng các bạn thanh niên, đặc biệt là phụ nữ sẽ tin ở chính mình, trân trọng những giá trị tốt đẹp của lịch sử và phải chủ động góp phần vào kiện toàn tương lai bằng trí tuệ, bằng năng lực. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện của quá khứ sẽ được kể lại để suy ngẫm, để chúng ta truyền lại cho con cháu đời sau".

Một số hình ảnh tại cuộc trưng bày:

Cuộc trưng bày dự kiến kéo dài đến ngày 30/4 - một dấu mốc lịch sử quan trọng của hành trình toàn dân tộc giành hòa bình, thống nhất đất nước

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh... tới dự lễ khai mạc

Bà Nguyễn Thị Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng

Cấu trúc trưng bày theo 4 phần trọng tâm, gồm Phần 1 - Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng: Khắc họa chân dung nữ sinh trường Saint Cœur de Marie, cháu ngoại của chí sĩ Phan Châu Trinh, người đã sớm giác ngộ và dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phần 2 - Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam: Tái hiện những khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973), nơi “người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris” đã khiến cả thế giới nể phục bằng phong thái cương nghị nhưng luôn mềm dẻo, đối thoại và nhân ái.

Phần 3 - Tấm lòng với đất nước: Nêu bật những đóng góp, tận tụy cống hiến của bà Nguyễn Thị Bình cho nền giáo dục, ngoại giao và các công tác y tế, văn hóa, xã hội trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục (1976-1987), Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1987-1992) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002).

Phần 4 - Dấu ấn còn mãi: Khắc họa hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình bình dị, nhân ái trong đời thường và vai trò sáng lập, dẫn dắt các quỹ hòa bình, văn hóa và giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Bình tham dự Đại hội Thanh niên Dân chủ thế giới ở Liên Xô, tháng 7/1962

Nhiều tài liệu, tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm

Đơn xin visa của bà Nguyễn Thị Bình - tư liệu lịch sử về việc đi lại quốc tế trong giai đoạn chiến tranh

Nổi bật trong trưng bày là những hình ảnh về sự kiện trọng đại trong lịch sử thế giới và Việt Nam - Hội nghị Paris

Trên cương vị Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tại Hội nghị Paris, bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế

Khu trưng bày có không gian tương tác “Live like her”, kết hợp công nghệ số như màn hình tương tác, phim tư liệu và mã QR

Một trong những chiếc áo dài được bà Nguyễn Thị Bình sử dụng khi giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002)

Chị Hồng Đăng, du khách đến tham quan Bảo tàng Chiến tích chiến tranh TPHCM chia sẻ: "Tôi rất may mắn khi đến tham quan bảo tàng vào đúng dịp khai mạc trưng bày về bà Nguyễn Thị Bình. Qua gian trưng bày này, tôi có cơ hội được hiểu và biết thêm về một nhân vật lịch sử của dân tộc ta"

Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc trưng bày này gửi đến thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, nữ trí thức, nữ cán bộ, nữ doanh nhân thông điệp: “Tri thức là nền tảng của tự do và phát triển. Bản lĩnh là điểm tựa của niềm tin. Nhân cách là cội nguồn của sức mạnh và uy tín”.

Trong thế giới biến động nhanh, đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình nhắc nhở chúng ta rằng: “Phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của mình nếu được tạo điều kiện, được tin tưởng và được tiếp sức đúng cách”.