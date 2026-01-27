Đơn xin thị thực trong giai đoạn chiến tranh, chiếc áo dài được bà Nguyễn Thị Bình mặc khi giữ cương vị Phó Chủ tịch nước... Những hình ảnh sống động này đang được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM.
Sáng nay, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Bà Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” do Quỹ hòa bình và phát triển TPHCM (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức.
Không tới tham dự được, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi những lời chia sẻ qua đoạn video được chiếu tại lễ khai mạc. Bà cho biết rất xúc động vì cuộc trưng bày chuyên đề này được khai mạc vào đúng ngày kỷ niệm 53 năm lễ ký Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2026).
“Sáng 27/1/1973, phòng hội nghị Kléber rực sáng ánh đèn. Trước nhà hội nghị, hàng ngàn người, kiều bào ta, bạn bè Pháp và các nước vẫy chào chúng tôi giữa một rừng cờ. Tôi bước vào phòng họp, rất hồi hộp... Đúng 10 giờ, bốn Bộ trưởng Ngoại giao... ngồi vào bàn. Mỗi người ký vào 32 văn bản của Hiệp định... Trong lòng tôi cảm xúc mãnh liệt bên cạnh một cảm giác bình thản vì đinh ninh cái gì phải đến tất sẽ đến.
Đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris lịch sử, tôi vô cùng xúc động... Tôi như thay mặt nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ đấu tranh trên tiền tuyến và trong lao tù cắm ngọn cờ chiến thắng chói lọi...".
"Theo tôi, sáng kiến của cuộc trưng bày chuyên đề này không chỉ là để nêu bật câu chuyện của cá nhân mình, mà qua đó chiếu sang câu chuyện của cả một thế hệ con người đã đi qua chiến tranh vì sự khát vọng to lớn cho hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho dân tộc, cho nhân dân.
Khi nói về hành trình của mình, tôi không nghĩ là nói về hành trình của một người phụ nữ mà là của nhiều người phụ nữ trong thời kỳ đất nước đương biến động. Tại Hội nghị Paris, những gương mặt nữ của đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thường xuyên xuất hiện ở bàn đàm phán là một minh họa cho điều đó, điều mà theo chúng tôi là sự kiên định trước những thời khắc lịch sử. Khó khăn chính, theo tôi, là sự vững tin ở nơi những giá trị cốt lõi của dân tộc và vào ý thức trách nhiệm đối với đất nước" - bà bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ những mong muốn tới thế hệ trẻ: "Tôi mong rằng qua cuộc trưng bày này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận hòa bình không phải là một điều mà mặc nhiên mà có. Mà trong quá trình nó phải thường xuyên được cả dân tộc bảo vệ, kiện toàn và phát huy để cho đất nước được phát triển và mọi người dân được hạnh phúc.
Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tôi hy vọng rằng các bạn thanh niên, đặc biệt là phụ nữ sẽ tin ở chính mình, trân trọng những giá trị tốt đẹp của lịch sử và phải chủ động góp phần vào kiện toàn tương lai bằng trí tuệ, bằng năng lực. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện của quá khứ sẽ được kể lại để suy ngẫm, để chúng ta truyền lại cho con cháu đời sau".
Một số hình ảnh tại cuộc trưng bày:
Cấu trúc trưng bày theo 4 phần trọng tâm, gồm Phần 1 - Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng: Khắc họa chân dung nữ sinh trường Saint Cœur de Marie, cháu ngoại của chí sĩ Phan Châu Trinh, người đã sớm giác ngộ và dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Phần 2 - Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam: Tái hiện những khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973), nơi “người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris” đã khiến cả thế giới nể phục bằng phong thái cương nghị nhưng luôn mềm dẻo, đối thoại và nhân ái.
Phần 3 - Tấm lòng với đất nước: Nêu bật những đóng góp, tận tụy cống hiến của bà Nguyễn Thị Bình cho nền giáo dục, ngoại giao và các công tác y tế, văn hóa, xã hội trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục (1976-1987), Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1987-1992) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002).
Phần 4 - Dấu ấn còn mãi: Khắc họa hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình bình dị, nhân ái trong đời thường và vai trò sáng lập, dẫn dắt các quỹ hòa bình, văn hóa và giáo dục.
Khu trưng bày có không gian tương tác “Live like her”, kết hợp công nghệ số như màn hình tương tác, phim tư liệu và mã QR
Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc trưng bày này gửi đến thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, nữ trí thức, nữ cán bộ, nữ doanh nhân thông điệp: “Tri thức là nền tảng của tự do và phát triển. Bản lĩnh là điểm tựa của niềm tin. Nhân cách là cội nguồn của sức mạnh và uy tín”.
Trong thế giới biến động nhanh, đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình nhắc nhở chúng ta rằng: “Phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của mình nếu được tạo điều kiện, được tin tưởng và được tiếp sức đúng cách”.
Một hiệp định hòa bình lịch sử đã được ký kết tại Paris, Thủ đô nước Pháp, sau cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử. Trong bốn vị đặt bút ký vào Hiệp định Paris chỉ có duy nhất một phụ nữ, đó là bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
Trong nhìn nhận của thế giới thập niên 1960 và 1970, hình ảnh và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình thật sự gây ấn tượng nổi bật, đồng thời thật sự là niềm tự hào và nguồn cảm hứng và động viên cho các thế hệ cán bộ ngoại giao tiếp theo, đặc biệt là nữ - thể hiện một cách thu hút và thuyết phục trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam, đặc biệt trên bình diện quốc tế.
Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là một hành trình hội nhập quốc tế thời chiến tranh, vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, vì hòa bình để phát triển và hạnh phúc - bằng cả khát vọng, tấm lòng và sức lực.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TPHCM, đại diện Ban tổ chức nhắc lại sự kiện diễn ra đúng ngày này cách đây 53 năm.
