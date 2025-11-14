Theo ghi nhận của Vietnamnet, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (phường An Lạc, TPHCM) thiệt hại nặng nhất với nhiều cột bê tông nứt gãy, khoảng hở rộng tới 20cm. Hệ thống tường bao quanh diện tích gần 3.000m² cũng nứt lớn, nền lún sâu.