Cận cảnh nứt vỡ nhà cửa, hư hỏng hạ tầng ở nơi sụt lún nhất TPHCM

Phường An Lạc (TPHCM) ghi nhận biên độ sụt lún 81cm trong 12 năm, gây thiệt hại nặng cho nhiều công trình công cộng và nhà dân.