Theo đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Giám đốc Ban Giao thông khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ nhà thầu; áp dụng các chế tài hợp đồng đối với nhà thầu yếu kém như: điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng.

Các nhà thầu được yêu cầu bổ sung nguồn lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, hoàn thành đúng các hạng mục đã cam kết. Trường hợp vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, báo cáo chi tiết gửi UBND TP và Sở Xây dựng trước ngày 25/8.

Toàn bộ dự án nút giao An Phú đang bị chậm tiến độ 12 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Huế

Giám đốc Ban Giao thông cũng được yêu cầu tăng cường quản lý hiện trường, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2025.

Ngoài ra, UBND TP giao Công an TP chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực thi công. Sở Tài chính được yêu cầu khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích 22.012 m² tại phường An Phú, báo cáo trước ngày 26/8.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Nhiều hạng mục như hầm chui HC1-02, cầu vượt N3 và N4 chưa đạt sản lượng kỳ vọng, dẫn đến tiến độ chung bị chậm đáng kể.