Theo kết luận thanh tra, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ có quy mô 500 giường được Thủ tướng phê duyệt, sử dụng vốn vay ODA Hungary, tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng. Dự án dừng thực hiện từ tháng 7/2022 do Hiệp định vay hết hiệu lực và không được gia hạn.

Tại thời điểm đó, tổng giá trị khối lượng gói thầu EPC các thành viên liên danh nhà thầu đã thực hiện tương đương 297,6/1.393 tỷ đồng, đạt 21,3% tổng giá trị khối lượng hợp đồng.

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ "đắp chiếu" trong thời gian qua. Ảnh: Trần Tuyên

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện dự án, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế, liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn còn có khuyết điểm, vi phạm dẫn đến dự án chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn vốn vay và ngân sách địa phương - khoảng 300 tỷ đồng giá trị đã thực hiện.

Cụ thể, UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự án chưa căn cứ theo ý kiến góp ý của Bộ Y tế; phê duyệt dự án trước khi có đánh giá tác động môi trường; quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chưa phù hợp; điều chỉnh quy mô dự án nhưng chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ điều chỉnh thiết kế cơ sở kéo dài, trong đó có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng EPC với giá trị khoảng 17 tỷ đồng; chậm phê duyệt chi phí thông quan hàng hóa, làm phát sinh khoảng 11 tỷ đồng chi phí lưu kho hàng nhập khẩu...

Thanh tra cũng chỉ ra, Sở Y tế Cần Thơ lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu đầu tư xây dựng mới bệnh viện, cung cấp - lắp đặt hệ thống trang thiết bị và mua sắm nội thất (EPC) có nhiều khuyết điểm, nhiều nội dung không đúng quy định như: kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu rõ phương thức lựa chọn; một số yêu cầu về hợp đồng tương tự chưa phù hợp với quy mô gói thầu...

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra công tác đánh giá hồ sơ đề xuất chưa chính xác, một số nội dung không căn cứ tiêu chuẩn đã được phê duyệt; có trường hợp một số nội dung đề xuất của nhà thầu chưa đáp ứng nhưng tổ chuyên gia đấu thầu vẫn đánh giá đạt mà không yêu cầu làm rõ. Một số nội dung trong hợp đồng ký kết không phù hợp, còn sơ sài, thiếu chi tiết. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án nội dung không đúng quy định.

Đồng thời, danh mục trang thiết bị kèm theo hợp đồng EPC không đạt điều kiện 50% hàng hóa có xuất xứ Hungary; hợp đồng được ký khi chưa xác định nguồn vốn..., chậm hoàn thành dự án dẫn đến sẽ phát sinh tăng tổng mức đầu tư do chênh lệch tỷ giá đồng Euro khoảng 212 tỷ đồng; việc phân bổ, bố trí vốn, tạm ứng, thu hồi tạm ứng còn chậm; quản lý dự án còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm; kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Cần Thơ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng tại Thông báo 371 ngày 20/7 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, kết luận của Thủ tướng tại Thông báo 371 nêu rõ: “UBND TP Cần Thơ khẩn trương triển khai phương án đầu tư xây dựng để đưa bệnh viện vào vận hành trong năm 2026 (kết thúc dự án đầu tư theo hình thức ODA, chuyển sang thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn trong nước). Bộ Tài chính cân đối, bố trí ngân sách Trung ương, UBND TP Cần Thơ bố trí ngân sách địa phương để thực hiện...".

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm.

Đồng thời, UBND TP Cần Thơ phải quyết định phương án tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Trường hợp tiếp tục thực hiện hợp đồng EPC thì chỉ đạo Sở Y tế thu hồi số tiền đã tạm ứng cho liên danh nhà thầu khoảng 3.861.726 EUR trong quá trình thanh - quyết toán.