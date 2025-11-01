Photo Essay

PHẦN THI 'KHÓ NHẰN' NHẤT GIẢI ĐUA Ô TÔ ĐỊA HÌNH 

Vượt đầm lầy là bài thi cực khó, không năm nào giống năm nào, VĐV Nông Anh Tuấn và nhiều tay đua khác dù có kinh nghiệm đến mấy cũng vẫn có thể bị mắc kẹt, quá thời gian, phải nhận kết quả "did not finish".

Sáng sớm, tiếng động cơ vang dội một vùng rừng núi bên trong Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Thỉnh thoảng, một cột khói đen lại bốc lên khi những chiếc ô tô địa hình lăn bánh vào chặng đua đầu tiên của Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2025.

Như thường lệ, vào dịp Quý 4 hàng năm, những tay đua khắp mọi miền lại trở về đây tranh tài. Ai nấy cũng sốt sắng, hồ hởi. Ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, VĐV tự tay bấm nút tính giờ rồi nhanh chóng nhao lên xe, tăng ga lao về khu vực có địa hình lầy lội, khó đi ở phía trước.

W-xe oto xe dia hinh VOC 36.jpg

Một trong những bài thi được xem là "khó nhằn" nhất trong cuộc đấu lần này là bài thi vượt sinh lầy tại đường đua số 10. Lái chính và lái phụ phải kết hợp ăn ý để di chuyển trong một cung đường cố định gồm: khúc cua gấp, hố nước sâu, bãi lầy và kết thúc bằng việc leo dốc. Không chỉ vượt qua các thử thách nêu trên, thành viên của các đội còn phải về đích trước khi hết thời gian thi đấu nếu không vẫn phải nhận kết quả DNF (did not finish).

Trong ảnh, chiếc xe 405 do lái chính Nông Anh Tuấn và lái phụ Lại Hồng Vân của đội Lạng Sơn Offroad tranh tài đang gặp khó. Nhiều khúc cua, đường đi bị các xe trước đó xới tung bùn đất khiến tài xế 405 mất thêm thời gian để xử lý tình huống. 

W-xe oto xe dia hinh VOC 37.jpg

Tại một hố nước sâu, nửa sau xe gần như chìm trong nước, lái phụ Hồng Vân lồm cồm bò ra khỏi xe, bặm môi, ôm dây tời, cố định mỏ xuống mặt đất làm điểm tì để đưa xe thoát ra. Tuy nhiên, dù đã sử dụng cả tời cơ và tời điện, chiếc xe vẫn khó nhúc nhích. Trong lúc đó, lái chính ngồi trong khoang máy ngập nước liên tục điều khiển nhưng phần bánh trước liên tục bị trượt, mất đà.

Tới khi trọng tài thông báo hết giờ, hai thành viên đành phải nhận kết quả DNF và đợi ban tổ chức cho máy xúc vào kéo xe ra.

W-xe oto xe dia hinh VOC 39.jpg

"Cái hay của giải đấu này là chẳng năm nào giống hệt năm nào, dù địa điểm thi đấu có lặp lại. Thậm chí cùng một bài thi, có năm tôi vượt qua ngon lành, năm thì nhận ngay quả DNF, đau điếng người", lái chính Nông Anh Tuấn chia sẻ.

W-xe oto xe dia hinh VOC 21.jpg

Chiếc xe hạng chuyên nghiệp số hiệu 402 lao vun vút rồi cắm thẳng đầu xuống đám sình lầy, cột khói đen nghi ngút khi lái chính Nguyễn Phương Toàn quyết rồ ga để băng qua thử thách. Tay lái của anh khéo léo cua đẹp, xuất sắc không cán cọc hay làm đứt dây chăng. 

W-xe oto xe dia hinh VOC 13.jpg

Xử lý xong khúc cua khó, lái phụ Nguyễn Văn Luật lập tức ôm dây tời, lội qua vũng lầy rồi bò lên dốc để tìm điểm cố định dây, kéo xe vượt dốc về đích. Sự phối hợp nhịp nhàng, dứt khoát và "không một động tác thừa" của hai thành viên đã giúp họ cán đích thành công mà không tốn quá nhiều thời gian.

W-xe oto xe dia hinh VOC 5.jpg
W-xe oto xe dia hinh VOC 10.jpg

Bài thi số 17, 18 là hai bài thi đặc biệt bởi địa hình bao gồm một khoảng đầm lầy rộng. Những chiếc xe chuyên nghiệp sau khi qua một đoạn đường lầy buộc phải lao thẳng xuống đầm nước này để về đích. 

Khán giả xung quanh hò reo, cười bò vì VĐV ai nấy ướt nhẹp, bùn đất lấm lem. Còn với những người cầm lái, dù thuộc dạng cừ khôi hay dày dặn kinh nghiệm thậm chí đã trải qua nhiều năm thi đấu vẫn phải khẳng định đôi lúc may mắn mới chính là điều quyết định trong những tình huống như vậy.

W-xe oto xe dia hinh VOC.jpg

Giải đua ô tô địa hình gồm 70 đội (140 VĐV) tham gia, bao gồm các 4 hạng xe: cơ bản, bán tải nâng cao, SUV nâng cao và chuyên nghiệp. Giống như những năm trước, tinh thần thi đấu, yêu mến bộ môn được các VĐV duy trì và phát huy. Giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là niềm tự hào của những tay lái với niềm đam mê chinh phục thử thách của mình.

Năm nay, cuộc thi đấu có 24 đường đua, tăng gần gấp đôi, từ 14 đường (năm 2024) với khoảng 700 lượt thi. Như vậy, sau 18 năm tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là giải đua ô tô địa hình có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Phần thi của hạng xe: cơ bản, bán tải nâng cao, SUV nâng cao và chuyên nghiệp diễn ra trong cả hai ngày tiếp theo là 1/11 và 2/11 trước khi tìm ra nhà vô địch tại các hạng đấu năm nay.

Giải đua xe địa hình Việt Nam (Vietnam Offroad 2025) được chia thành 4 phân hạng:

- Hạng Cơ bản: Xe thi đấu phải là một phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời...

- Hạng Bán tải Nâng cao: Xe thi đấu phải là một phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau, thùng xe,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi...

- Hạng SUV Nâng cao: Xe thi đấu phải là một phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe.

- Hạng Chuyên nghiệp: Là hạng thi đấu chuyên nghiệp với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch.

Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên...

 