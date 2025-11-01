Sáng sớm, tiếng động cơ vang dội một vùng rừng núi bên trong Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Thỉnh thoảng, một cột khói đen lại bốc lên khi những chiếc ô tô địa hình lăn bánh vào chặng đua đầu tiên của Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2025.

Như thường lệ, vào dịp Quý 4 hàng năm, những tay đua khắp mọi miền lại trở về đây tranh tài. Ai nấy cũng sốt sắng, hồ hởi. Ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, VĐV tự tay bấm nút tính giờ rồi nhanh chóng nhao lên xe, tăng ga lao về khu vực có địa hình lầy lội, khó đi ở phía trước.