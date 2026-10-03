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Thứ Bảy, 03/10/2026 - 06:45

Cận cảnh tuyến Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật qua loạt khu đô thị “nhà giàu”

Xuân Minh

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Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây dài 582m đã thông xe kỹ thuật, đang hoàn thiện những hạng mục cuối trước khi đưa vào khai thác.

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