Hầm trú ẩn chống bom hạt nhân siêu hiện đại, sức chứa 7.000 người

Được biết tới là một trong những hầm trú ẩn chống bom hạt nhân lớn nhất thế giới, công trình này của Phần Lan có thể chứa 7.000 người với nhiều tính năng hiện đại.