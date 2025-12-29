Trên nền di sản ngàn đời của Vịnh Hạ Long, những cánh buồm nâu đỏ xưa vẫn thấp thoáng, nay đồng hành cùng những du thuyền hiện đại - những khách sạn nổi xa hoa giữa biển trời.

Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam, mà còn là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Giữa muôn trùng sóng nước, những hòn đảo đá vôi sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt với thời gian, phản chiếu trên làn nước xanh biếc một bức tranh thủy mặc khổng lồ.

Trên nền di sản ngàn đời ấy, những cánh buồm nâu đỏ xưa vẫn thấp thoáng, nay đồng hành cùng những du thuyền hiện đại - những khách sạn nổi xa hoa giữa biển trời. Từ bóng dáng của thuyền cánh buồm xưa, đến diện mạo những du thuyền hiện đại trên những hành trình nghỉ dưỡng, tất cả cùng hội tụ để đưa Hạ Long vươn ra thế giới.

“Cánh buồm giữa miền di sản” là hành trình nối dài ký ức và khát vọng - nơi mỗi chuyến đi không chỉ khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ, mà còn là sự trở về với hồn cốt của biển cả, để Hạ Long mãi ngân vang trong ký ức du khách năm châu.

