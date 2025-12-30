Lai Châu đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số

Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiều hoạt động trọng tâm, bám sát Nghị quyết Trung ương số 09 và Đề án Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng 2030.