Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số; Quy chế quản lý Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh IOC; Các quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Kế hoạch triển khai hạ tầng 5G và IoT…nhờ đó tỉnh Lai Châu đang từng bước hoàn thành chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động quản lý nhà nước và đời sống người dân.