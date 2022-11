Ở cái độ tuổi đã xế chiều, ông Tư vẫn là lao động chính trong gia đình. Có ngày ông đánh bắt được nhiều, cá tôm đầy giỏ, thương lái vào tận nơi để cân cá tươi ngon rồi trả cho ông vài trăm nghìn làm thành quả. Cũng có ngày đói hơn, trong thùng chỉ lèo tèo vài kg cá nhỏ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày bình thường hay như ngày trở trời làm cho khớp vai, khớp chân ông đau nhức, người ta đều thấy ông Tư hì hụi trên cánh đồng. Tiền một ngày bán buôn, cầm chưa được nóng tay ông lại gửi lên để vợ lo viện phí, thuốc thang cho con gái.

"Tư không biết chữ, cũng chẳng thạo nghề gì ngoài đánh bắt. Không tranh thủ kiếm tiền còn gửi cho bà Tư ở viện chăm con út thì ít nữa nước cạn, hết lũ, gia đình sống bằng cái gì được", ông Tư cười khà khà nói.

Chuyện buồn cũng như chuyện vui, ông Tư chỉ kể với một giọng đều đều nhất định. Hôm nào con gái út bệnh trở nặng, ông cũng chỉ buột miệng than "Tư buồn lắm!". Tuyệt không ai trong cái xóm nhỏ thấy ông Tư khóc. Hoặc vì ông không để cho người ta trông thấy. Ông Tư có than khổ thì cũng là than đời ông khổ, còn cái việc dãi dầu mưa nắng trên cánh đồng thì với ông lại không phải là khó nhọc gì cả. "Đi làm là mình được, lũ về là trời thương mà cho có cái ăn cái mặc. Hà cớ gì lại khổ?", ông Tư nói.