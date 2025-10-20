Siêu trộm đột nhập bảo tàng giữa ban ngày, cuỗm sạch kho báu của nước Pháp

Một vụ trộm táo tợn diễn ra ngay giữa giờ mở cửa tại Bảo tàng Louvre (Pháp) vào ngày 19/10, khi nhóm trộm sử dụng những công cụ thô sơ để đột nhập vào phòng trưng bày. Chỉ trong bốn phút, 8 món báu vật của hoàng gia Pháp biến mất.