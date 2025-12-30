Từ những mô hình canh tác dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, những năm qua, nhiều địa phương đã từng bước tiếp cận nông nghiệp thông minh, lấy dữ liệu làm nền tảng, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro và hướng đến nên nông nghiệp phát triển bền vững.