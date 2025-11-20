Số hóa nông nghiệp: Bước đệm cho tương lai bền vững và vươn xa

Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải, “nông nghiệp số” không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc nếu Việt Nam muốn giữ vững lợi thế.