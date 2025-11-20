Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 33,84 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ; xuất siêu 9,83 tỷ USD—mức tăng vượt kỳ vọng của ngành. Động lực thể chế đã được đặt nền từ Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó “chuyển đổi số” là một trụ cột trọng tâm.