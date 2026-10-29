Cầu Mai Lĩnh mới thi công gấp rút, dự kiến đưa vào khai thác tháng 12

Cầu Mai Lĩnh mới đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới đưa vào khai thác trong tháng 12, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực lưu thông trên Quốc lộ 6, cửa ngõ phía Tây Hà Nội.