Chiều 9/10, UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu của thành phố chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong đợt này, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng (vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%).

Riêng dịp 10/10, thành phố có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này có 18 công trình, dự án tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công.

Bốn công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

“18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, thể hiện những ưu tiên của thành phố trong giải quyết các vấn đề trước mắt và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Hoàng Hà

Trong nhóm dự án khởi công, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu triển khai các dự án này đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung, bảo đảm tính kết nối và hiệu quả khai thác lâu dài.

Ở lĩnh vực môi trường, thành phố triển khai các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 – Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô. Đây là những công trình hướng tới giải quyết các vấn đề môi trường tồn tại nhiều năm.

Theo ông Thắng, việc thu gom, xử lý nước thải phải được thực hiện đồng bộ với cải tạo dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang cảnh quan, từng bước cải thiện môi trường sống của người dân.

Các công trình văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ gồm có dự án phát triển không gian tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi.

Những dự án này hướng tới bổ sung sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm không gian phát triển cho Thủ đô. Quá trình triển khai phải tuân thủ quy hoạch, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Dự án Công viên Safari Ba Vì được khởi công dịp 10/10.

Cũng trong đợt này, TP.Hà Nội khởi công 3 dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng, cùng dự án Trung tâm an ninh mạng và hạ tầng phục vụ Công an TP.

Ông Thắng yêu cầu các công trình được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện hoạt động để sớm phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Không để khởi công rồi chậm triển khai

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình khánh thành hay quy mô dự án khởi công mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Công trình phải được khai thác hiệu quả; dự án mới phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, khánh thành và triển khai các dự án vào dịp 10/10. Ảnh: Hoàng Hà

Với nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư 292 dự án, ông Thắng đánh giá cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển Thủ đô.

Thành phố xác định ngân sách nhà nước tập trung cho hạ tầng thiết yếu, các lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội vào những lĩnh vực phù hợp.

Tuy nhiên, huy động nguồn lực mới là bước đầu. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình. Với dự án quy mô lớn, dự án theo phương thức đối tác công tư, thành phố yêu cầu đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích các bên.

Đối với công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác theo quy định.

Công trình giao thông phải có phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Công trình y tế phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và điều kiện chuyên môn để phục vụ người dân. Các đơn vị cần theo dõi hiệu quả sau khi đưa công trình vào sử dụng, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Với dự án khởi công, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay. Mỗi dự án cần xác định rõ mốc tiến độ, trách nhiệm từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn thi công.

Ông Thắng yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo ngay, kèm phương án giải quyết cụ thể.

UBND TP. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm, xem xét trách nhiệm đối với trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng được yêu cầu bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.