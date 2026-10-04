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Chủ Nhật, 04/10/2026 - 06:38

Cận cảnh 120 tấn dầm thép đầu tiên được lắp tại cầu Trần Hưng Đạo

Xuân Minh

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Hai đốt dầm thép đầu tiên với tổng trọng lượng 120 tấn vừa được lao lắp tại cầu Trần Hưng Đạo, đánh dấu bước chuyển sang thi công kết cấu phần trên của công trình.

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