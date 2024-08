Ông Lương Tam Quang

Quá trình công tác

Học viên trường An ninh IV

Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an

Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an

Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 11/2014 được thăng quân hàm Thiếu tướng

Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 1/2019 được thăng quân hàm Trung tướng

Thứ trưởng Bộ Công an (được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tháng 5/2020; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 1/2020)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tháng 1/2022 được thăng quân hàm Thượng tướng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026