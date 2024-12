Sáng 17/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an... cùng dự hội nghị.

Giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới năm 2024; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong Công an nhân dân; Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng công nghiệp an ninh trong tình hình mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc; các nội dung chính trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong quý 4/2024...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2024, trong bối cảnh tình hình với những thuận lợi cơ bản, có nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lớn hơn, với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong Đảng bộ Công an Trung ương luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, cao hơn năm 2023, duy trì tiến độ, nhịp độ công tác; về đích nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

An ninh quốc gia được giữ vững; giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, từ ngoài biên giới quốc gia; nhạy bén, quyết liệt đấu tranh với số đối tượng trọng điểm.

Công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước là điểm sáng, góp phần thống nhất nhận thức, tư duy trong xử lý nhiều vấn đề đối ngoại, đối nội, kể cả vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát triển đất nước.

Tội phạm được kéo giảm bền vững, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Trật tự, an toàn xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ Công an đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chủ động đề xuất hoàn thiện pháp lý nhiều vấn đề mới như Luật Dữ liệu, tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì nhịp độ, đi đầu trong chuyển đổi số, làm nòng cốt xây dựng Chính phủ điện tử. Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai với nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực.

Bộ Công an tiếp tục đi đầu xây dựng, cải tạo, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc trên cả nước; củng cố thế trận lòng dân trong thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tăng cường cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết ngay trong nội bộ lực lượng Công an. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực theo quy định để đầu tư, trang bị, tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, hiện đại hóa lực lượng Công an; hoàn thành xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an xã trên toàn quốc.

Hội nghị cũng thống nhất đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Qua 2 lần kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân đã được đổi mới sắp xếp cơ bản tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở,” đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị thống nhất đưa ra trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 với 3 nhóm mục tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ công tác lớn và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2024.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch nước phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao đổi tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại, ghi nhận những kết quả nổi bật trong năm 2024, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh các nội dung cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đặt vấn đề “Công an phải làm gì trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh Công an phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an phải có kế hoạch. Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là Công an đi bước trước.”

Công an phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia; về phòng, chống lãng phí; về chống ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, từ đó đổi mới mạnh mẽ công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng: Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; cao hơn, phải tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước, không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

“Bảo đảm an ninh, trật tự phải góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, tập trung nắm, tham mưu về cơ hội phát triển, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, về công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường đóng góp của Việt Nam với hòa bình ở khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân phải dành toàn tâm, toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là bảo vệ nhân sự và văn kiện; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới; bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đan xen nhiều khó khăn, phức tạp - việc không nắm bắt được cơ hội phát triển, đồng nghĩa với tụt hậu xa hơn so với bạn bè thế giới, bỏ lỡ thời điểm “then chốt” lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phương pháp làm việc khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chắc chắn với truyền thống đoàn kết, ý chí, bản lĩnh vững vàng và tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương, toàn lực lượng Công an nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2025; thi đua lập nhiều thành tích, chiến công chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì giúp Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ phục vụ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80, Hội nghị tổng kết công tác đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo TTXVN