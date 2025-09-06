Người trẻ mở lớp dạy công nghệ, kỹ năng tránh lừa đảo cho người cao tuổi

Lớp học kỹ năng số dành riêng cho người cao tuổi tại TPHCM là chương trình miễn phí giúp họ làm chủ công nghệ và thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ