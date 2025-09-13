Hôm 31/8, người phụ nữ họ Trần, sống ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), làm việc một mình trong kho lạnh của công ty.

Sau khi vào trong kho lạnh, chị phát hiện cửa không thể mở, còn công tắc dự phòng cũng bị hỏng.

Chị Trần ngỏ ý tặng tài xế Lưu một phần cổ phần của mình ở công ty. Ảnh: SCMP

Chị Trần mặc đồ mùa hè, không mang theo điện thoại. Kho lạnh rộng khoảng 20m², cách xa đường chính, rất ít người qua lại, lại được cách âm tốt. Nhiệt độ trong kho được duy trì ở âm hàng chục độ C. Chị Trần bắt đầu sợ hãi vì nghĩ rằng có thể mình sẽ không sống sót cho tới khi có người phát hiện mất tích.

Tuyệt vọng, chị dùng thùng bánh bao đông lạnh đập vào cửa, sau đó lấy dép gõ khi nghe có tiếng động bên ngoài. May mắn, anh Lưu - một shipper - nghe thấy và chạy lại kiểm tra. Anh Lưu cho biết do tính chất công việc đòi hỏi sự cảnh giác cao nên anh rất nhạy với những âm thanh bất thường, thông tin từ SCMP.

Chị Trần được giải cứu sau khoảng 20 phút mắc kẹt. Khi ra ngoài, toàn thân chị run rẩy và phải mất 2 giờ mới hồi phục.

Sau sự cố, chị Trần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tài xế Lưu, tặng anh lá cờ cảm ơn cùng hoa, đồ ăn, tiền mặt. Mới đây, chị Trần còn ngỏ ý tặng anh một phần cổ phần công ty.

Chị Trần thừa nhận mình chưa tuân thủ quy tắc của kho đông. Ảnh: SCMP

Chị Trần kể, khi bị nhốt trong kho đông, điều chị lo lắng nhất là 2 người con, 1 bé đang học trung học, 1 bé mới 5 tuổi. “Nếu không có ai nghe thấy, chắc chắn tôi đã chết cóng”, chị nói.

Phía công ty cũng hứa sẽ sửa lại cửa kho đông, nhắc nhở mọi người phải thường xuyên kiểm tra thiết bị và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn.

Anh Lưu không chỉ cứu chị Trần mà còn cứu cả gia đình chị. Ảnh: SCMP

Một cư dân mạng bình luận: “Ai có kho đông lạnh nên rút kinh nghiệm từ sự việc này, không phải lúc nào cũng gặp may mắn”.

“Anh Lưu không chỉ cứu sống một mạng người, mà còn cứu cả gia đình chị ấy”, người khác viết.