TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ với VietNamNet về tình trạng cán bộ co cụm, cầu an, không dám làm.

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng với TP.HCM mới đây, lãnh đạo thành phố nêu một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng của TP sụt giảm sâu là do có sự e ngại, thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa quyết liệt trong thực hiện các công việc của cán bộ, công chức, thậm chí là có tình trạng “co cụm, cầu an và thận trọng quá mức”. Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ, ông nhận định thế nào về thực trạng này?

Tôi đã biết không ít người có cương vị lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị không dám ký các văn bản, nhất là liên quan đến đấu thầu, đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai,... do lo sợ chẳng may có vấn đề gì sai phạm thì “xong phim”.

Tuy nhiên, thực tế có xuất hiện tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng, co cụm cầu an hoặc thận trọng quá mức trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức.

Có cán bộ khi được hỏi vì sao không dám làm, họ đã thẳng thắn trả lời: Nếu làm chẳng may sau này sai dù không tư lợi gì và đều vì cái chung sẽ chẳng có ai bảo vệ, dễ đi tù. Cho nên họ cứ làm đều đều, cầm chừng cho an toàn. Nếu công việc có chậm trễ, bị phê bình mà an toàn cho mình, thì cũng chẳng sao.

Ở một góc độ khác, tình trạng này rơi vào một bộ phận cán bộ có quyền quyết định trong những công việc dễ xảy ra, hay xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bởi trong bối cảnh phòng, chống tham nhũng hiện nay, một số người quen nhận quà cáp hoặc ăn chia khi giải quyết công việc, nay không thể hoặc không dám tham nhũng, không dám tìm kiếm lợi ích riêng tư cho mình thì cũng hay xảy ra tâm lý co lại, cầm chừng, không giải quyết, không quyết đáp.