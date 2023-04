TP.HCM báo cáo với đoàn công tác Chính phủ có tình trạng cán bộ e ngại trong thực thi công vụ. Đánh giá sâu hơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, đây là tình trạng co cụm, cầu an và thận trọng quá mức.