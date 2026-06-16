Khi tra cứu kết quả thi vào lớp 10 năm 2026, Nguyễn Phan Quỳnh Giang, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Phường 1 (phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp), gần như không tin vào mắt mình khi cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đều đạt điểm 10.

"Em rất bất ngờ, hạnh phúc và cũng tự hào về bản thân. Trước đó, em chỉ nghĩ mình được khoảng 29 điểm, chứ không dám nghĩ sẽ trở thành thủ khoa", Giang kể.

Thành tích 30/30 giúp nữ sinh trở thành thủ khoa hệ không chuyên duy nhất của tỉnh Đồng Tháp trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Cuốn sổ ghi lỗi sai và hành trình chinh phục 30/30 điểm

Chia sẻ về bí quyết học tập, Giang cho biết em không có phương pháp đặc biệt, chỉ luôn duy trì sự đều đặn và tính kỷ luật trong học tập. Buổi sáng em học ở trường, buổi chiều học bồi dưỡng, tối về tự ôn lại bài rồi dành thời gian thư giãn trước khi đi ngủ.

Nguyễn Phan Quỳnh Giang đạt điểm tuyệt đối 30/30, trở thành thủ khoa hệ không chuyên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NVCC

"Bạn đồng hành" suốt quá trình ôn thi với Giang là một cuốn sổ tay nhỏ. Ngoài công thức Toán, từ vựng tiếng Anh hay những dẫn chứng xã hội phục vụ môn Ngữ văn, Giang còn ghi lại các lỗi sai mà bản thân từng mắc phải.

"Trong lúc làm bài, mình khó tránh khỏi sai sót. Em thường ghi lại những lỗi mình hay mắc để lần sau nhận ra và không lặp lại nữa", nữ sinh chia sẻ.

Theo Giang, yếu tố quan trọng nhất giúp em đạt kết quả cao là sự nỗ lực của bản thân cùng sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Khi cảm thấy áp lực, em không cố ép bản thân học tiếp mà chủ động nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại tinh thần.

Đưa Elon Musk vào bài thi Văn đạt điểm 10

Là học sinh có thế mạnh ở các môn tự nhiên, Ngữ văn là môn thi khiến Giang lo lắng nhất. Để chinh phục môn học này, em tập trung nghiên cứu kỹ cách làm của từng dạng bài, đọc thêm sách, truyện và các tác phẩm văn học để mở rộng vốn sống cũng như khả năng diễn đạt.

Trong đề thi năm nay, phần nghị luận xã hội đề cập đến tinh thần chủ động, Giang đã lựa chọn dẫn chứng về Elon Musk để làm nổi bật quan điểm của mình.

"Elon Musk là người khá nổi tiếng và sự thành công của ông đến từ một thói quen tốt là sự chủ động. Ông là tấm gương sáng để các bạn trẻ noi theo, trong đó có em. Bản thân em cũng học được nhiều từ ông, như sự chủ động nắm bắt cơ hội và hành động, quyết tâm trong cuộc sống. Em thấy Elon Musk là người thể hiện rất rõ điều đó trong cuộc sống nên đã đưa dẫn chứng này vào bài viết", Giang nói.

Nhờ cách triển khai mạch lạc và tư duy logic, bài thi Ngữ văn của nữ sinh đã được chấm điểm tuyệt đối.

Quỳnh Giang cùng thầy giáo trong ngày nhận học sinh xuất sắc nhất khối 9. Ảnh: NVCC

Trao đổi với VietNamNet, thầy Trần Nhựt Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Phường 1, cho biết thành tích của Quỳnh Giang là niềm tự hào của nhà trường.

"Đây là lần đầu tiên trường có học sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của tỉnh", thầy Thanh cho biết.

Theo thầy Thanh, nhiều năm qua, trường luôn có học sinh nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Tuy nhiên, mức điểm tuyệt đối 30/30 như Quỳnh Giang là thành tích chưa từng có.

Thầy Thanh nhận xét Quỳnh Giang là học sinh chăm ngoan, hiền lành, có ý thức tự học rất cao. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mẹ thường xuyên đau bệnh, em luôn nỗ lực vươn lên.

Không chỉ học giỏi, nữ sinh còn tích cực tham gia các phong trào và cuộc thi. Từ năm lớp 8, em đã đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nhiều sân chơi khác.

"Khả năng tự học rất tốt chính là yếu tố then chốt giúp em đạt được thành tích xuất sắc như hôm nay", thầy Thanh nhận định.

Ông Nguyễn Thành Hải, cha của Quỳnh Giang, cho biết cả gia đình rất vui khi biết con gái trở thành thủ khoa.

"Gia đình vui lắm. Từ lớp 1 đến lớp 9, cháu năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc. Chúng tôi luôn động viên và ủng hộ con học tập", ông Hải nói.

Theo người cha, gia đình chưa bao giờ đặt áp lực thành tích lên con gái mà luôn tạo điều kiện để con phát triển theo năng lực và sở thích.

Quỳnh Giang ước mơ trở thành bác sĩ. Ảnh: NVCC

Dù đạt thành tích nổi bật, Quỳnh Giang vẫn lựa chọn nguyện vọng vào Trường THPT Trương Định gần nhà. Nữ sinh cho biết đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, đồng thời thuận tiện cho việc đi lại và giúp ba mẹ đỡ vất vả đưa đón.

Xa hơn, cô học trò 15 tuổi mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ. "Em muốn sau này được chữa bệnh, giúp đỡ mọi người và làm những điều có ích cho xã hội", Giang chia sẻ.

Giang là con út trong gia đình 2 chị em, cha làm nghề buôn bán tạp hoá, còn mẹ là giáo viên Tiếng Anh cấp 2; gia đình sống tại khu phố 4, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.