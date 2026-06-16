Chia sẻ với VietNamNet, cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng đề môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội năm nay khó hơn năm ngoái và dự đoán mức điểm trung bình sẽ giảm nhẹ khoảng 0,3-0,4 điểm. Theo cô Hương, nếu so sánh với đề thi năm 2025, có thể thấy đề năm 2026 tăng yêu cầu về năng lực sử dụng ngôn ngữ thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp đơn lẻ.

Cô Hương nhận định, về cấu trúc, 2 đề gần như tương đồng với các phần quen thuộc như phát âm, trọng âm, từ vựng - ngữ pháp, đọc hiểu, hoàn thành văn bản, sắp xếp câu và viết lại câu. Tuy nhiên, độ khó của đề năm nay được đánh giá nhỉnh hơn năm ngoái.

Điểm khác biệt rõ nét nhất nằm ở các phần đọc hiểu. Nếu đề năm 2025 tập trung vào việc tìm thông tin trực tiếp và xác định ý chính đơn giản thì đề năm nay tăng số lượng câu hỏi yêu cầu suy luận, xác định từ tham chiếu, nhận diện từ đồng nghĩa và khái quát nội dung đoạn văn. Đây là những dạng câu hỏi đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu ở mức B1 thay vì chỉ A2 như trước.

Bên cạnh đó, phần hoàn thành văn bản (gapped text) của đề năm 2026 cũng yêu cầu học sinh theo dõi mạch lập luận và liên kết ý tốt hơn. Nhiều câu không thể giải quyết bằng mẹo ngữ pháp đơn thuần mà cần hiểu toàn bộ ngữ cảnh. Điều này góp phần tăng khả năng phân loại ở nhóm học sinh khá và giỏi.

Do đó, cô Hương dự đoán điểm trung bình môn Tiếng Anh toàn thành phố sẽ giảm nhẹ so với năm trước. “Điểm trung bình năm 2025 được ước tính khoảng 6,8 điểm. Điểm trung bình năm nay có thể dao động 6,3-6,5 điểm. Như vậy, mức giảm khoảng 0,3-0,5 điểm, phản ánh xu hướng tăng cường đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh thực tế thay vì học thuộc kiến thức ngữ pháp truyền thống”, cô Hương nói.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Cô Nguyễn Nguyệt Ngư, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường THCS Thái Thịnh cũng cho rằng, điểm thi môn Tiếng Anh năm nay sẽ không cao như năm ngoái.

“Đề thi năm nay rất hay, không tập trung quá nặng về kiến thức, ngữ pháp như mọi năm mà kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7-8 điểm với học sinh khu vực nội đô, ở ngoại thành sẽ thấp hơn một chút”, cô Ngư nhận định.

Cô Ngư cũng dự đoán số lượng bài thi có mức điểm 9-10 sẽ ít hơn, chủ yếu thuộc về những học sinh nắm chắc kiến thức và có kỹ năng làm bài tốt, song số này không nhiều. "Với đề thi năm nay, để đạt được mức điểm này, học sinh không những chắc về mặt kiến thức mà còn phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, không bị ‘đánh lừa’ ở những câu hỏi có tính ‘bẫy’. Những học sinh chỉ vùi đầu học ngữ pháp và từ vựng, không hiểu sâu, thậm chí ‘học tủ’ hoặc ‘chỉ nhìn dấu hiệu và làm bài’ sẽ chỉ được mức điểm 7-8”, cô Ngư phân tích.

Còn cô Phạm Thu Trà, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) nhận định, đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 bám sát các nội dung và chủ đề của Chương trình phổ thông 2018, có tính phân loại cao, thậm chí một số câu tương đối khó. “Đề thi có sự cân bằng giữa ngữ pháp và từ vựng. Để đạt được mức điểm trên trung bình không khó, tuy nhiên, nhiều câu trong đề đưa ra các đáp án có độ gây nhiễu cao, do đó nếu học sinh có kiến thức không chắc dễ mắc sai lầm”, cô Trà nói.

Với đề thi này, cô Trà dự đoán phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng 8, khó có "mưa" điểm 9 và 10.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Cô Vũ Thị Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ của Trường THCS Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) cho rằng, đề môn Tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 mang tính thời đại và phản ánh đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Học tiếng Anh để ứng dụng vào cuộc sống chứ không phải để “giải mẹo”. Chính vì vậy, yêu cầu học sinh có khả năng suy luận tốt và vốn từ vựng rộng.

Theo cô Bình, đề thi tạo cơ hội công bằng cho học sinh đạt điểm trung bình, nhưng vô cùng thách thức và phân hóa rõ nấc thang để đạt điểm 9 và 10 - ngoài kiến thức căn bản, đòi hỏi tư duy và thêm yếu tố thận trọng trong từng câu, đáp án. Cô Bình nhận định, mức phổ điểm của đề này dự kiến khoảng 6,5-7,5 điểm.

Theo kế hoạch, ngày 19-22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cùng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.